https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html

Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ

Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2023

Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ

Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:59

2023-03-09T09:59

2023-03-09T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

евгений пригожин

ян гагин

юрий луценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304616_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_35178c0463954ca88a2f676404f8358c.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times. "Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", - приводит издание слова одного из украинских солдат, который находится в Артемовске. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в среду о российском контроле над всей восточной частью Артемовска. В начале марта Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.

https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856595628.html

https://ria.ru/20230309/punkt-1856668801.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, евгений пригожин, ян гагин, юрий луценко, верховная рада украины