https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ
Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:59
2023-03-09T09:59
2023-03-09T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
евгений пригожин
ян гагин
юрий луценко
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times. "Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", - приводит издание слова одного из украинских солдат, который находится в Артемовске. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в среду о российском контроле над всей восточной частью Артемовска. В начале марта Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856595628.html
https://ria.ru/20230309/punkt-1856668801.html
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РИА Новости
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, евгений пригожин, ян гагин, юрий луценко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Юрий Луценко, Верховная Рада Украины
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ
FT: украинские военные признали, что ситуация в Артемовске с каждым днем все сложнее