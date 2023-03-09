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Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ
Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:59
2023-03-09T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
евгений пригожин
ян гагин
юрий луценко
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times. "Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", - приводит издание слова одного из украинских солдат, который находится в Артемовске. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в среду о российском контроле над всей восточной частью Артемовска. В начале марта Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856595628.html
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артемовск
донецкая народная республика
украина
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, евгений пригожин, ян гагин, юрий луценко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Юрий Луценко, Верховная Рада Украины
Украинские военные признали правду об Артемовске, сообщили СМИ

FT: украинские военные признали, что ситуация в Артемовске с каждым днем все сложнее

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские военные признают, что ситуация в Артемовске с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times.
"Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", - приводит издание слова одного из украинских солдат, который находится в Артемовске.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска
Вчера, 16:05
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в среду о российском контроле над всей восточной частью Артемовска.
В начале марта Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил
08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЕвгений ПригожинЯн ГагинЮрий ЛуценкоВерховная Рада Украины
 
 
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