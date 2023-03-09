https://ria.ru/20230309/amoralov-1856773091.html

Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом

Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом - РИА Новости, 09.03.2023

Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом

Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:28

2023-03-09T15:28

2023-03-09T15:28

шоубиз

вячеслав зинуров (том хаос)

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником группы Томом Хаосом (Вячеслав Зинуров) из-за денег. Ранее близкие и друзья Зинурова рассказывали, что главной причиной его трагической смерти стали действия Аморалова, который якобы присвоил себе все права на группу "Отпетые мошенники" и брал себе большую часть гонораров. По словам музыканта, это не так. Аморалов также ответил на претензии в присвоении названия группы.По словам Аморалова, Хаос покинул коллектив по собственному желанию в августе 2021 года. Расстались коллеги без негатива. Как рассказал музыкант, после ухода Тома Хаоса из группы в его жизни "появился человек", который начал настраивать его против "Отпетых мошенников" и говорить неправду, что негативно сказалось на состоянии артиста. Том Хаос умер в марте прошлого года. Ему было 50 лет. В группе "Отпетые мошенники" музыкант выступал с 1996 по 2021 годы.

https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав зинуров (том хаос), шоу-бизнес, знаменитости