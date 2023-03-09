Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:28 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/amoralov-1856773091.html
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом - РИА Новости, 09.03.2023
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом
Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:28
2023-03-09T15:28
шоубиз
вячеслав зинуров (том хаос)
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96369/62/963696260_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_55f5db32b4f6fe44bbf8e68038fe3bc0.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником группы Томом Хаосом (Вячеслав Зинуров) из-за денег. Ранее близкие и друзья Зинурова рассказывали, что главной причиной его трагической смерти стали действия Аморалова, который якобы присвоил себе все права на группу "Отпетые мошенники" и брал себе большую часть гонораров. По словам музыканта, это не так. Аморалов также ответил на претензии в присвоении названия группы.По словам Аморалова, Хаос покинул коллектив по собственному желанию в августе 2021 года. Расстались коллеги без негатива. Как рассказал музыкант, после ухода Тома Хаоса из группы в его жизни "появился человек", который начал настраивать его против "Отпетых мошенников" и говорить неправду, что негативно сказалось на состоянии артиста. Том Хаос умер в марте прошлого года. Ему было 50 лет. В группе "Отпетые мошенники" музыкант выступал с 1996 по 2021 годы.
https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96369/62/963696260_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_685b789c6330da314e4f09bbf16e7eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав зинуров (том хаос), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Вячеслав Зинуров (Том Хаос), Шоу-бизнес, Знаменитости
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом

Музыкант Сергей Аморалов раскрыл детали конфликта с покойным Томом Хаосом из-за гонораров

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкГруппа "Отпетые мошенники". Архивное фото
Группа Отпетые мошенники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником группы Томом Хаосом (Вячеслав Зинуров) из-за денег.
Ранее близкие и друзья Зинурова рассказывали, что главной причиной его трагической смерти стали действия Аморалова, который якобы присвоил себе все права на группу "Отпетые мошенники" и брал себе большую часть гонораров. По словам музыканта, это не так.
«

"Люди откровенно лгут. У нас были администраторы, концертные директоры. Все, что нам доставалось, делилось пополам. Если надо, я готов показать бумаги", – заявил музыкант.

Аморалов также ответил на претензии в присвоении названия группы.
«

"Товарный знак "Отпетые мошенники" был зарегистрирован на фирму, с которой мы работали. Фирма закрывалась. Я в рассрочку договорился о покупке товарного знака, чтобы название нам принадлежало. Славик даже не использовал наш товарный знак. Он выступал сольно", – признался певец.

По словам Аморалова, Хаос покинул коллектив по собственному желанию в августе 2021 года. Расстались коллеги без негатива.
«

"Я ни одного негативного слова нигде не сказал. Я ожидал, что человек поймет ситуацию. Он просился назад. Я ждал, что весной встретимся, когда у всех спадет спесь. Но не получилось", – заключил Аморалов.

Как рассказал музыкант, после ухода Тома Хаоса из группы в его жизни "появился человек", который начал настраивать его против "Отпетых мошенников" и говорить неправду, что негативно сказалось на состоянии артиста.
«

"Я знаю, что кто-то появился в его жизни. Этот человек говорил ему неправду", – добавил исполнитель.

Том Хаос умер в марте прошлого года. Ему было 50 лет. В группе "Отпетые мошенники" музыкант выступал с 1996 по 2021 годы.
Группа Отпетые мошенники - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег
25 августа 2021, 18:06
 
ШоубизВячеслав Зинуров (Том Хаос)Шоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала