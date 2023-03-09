https://ria.ru/20230309/amoralov-1856773091.html
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом - РИА Новости, 09.03.2023
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом
Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:28
2023-03-09T15:28
2023-03-09T15:28
шоубиз
вячеслав зинуров (том хаос)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником группы Томом Хаосом (Вячеслав Зинуров) из-за денег. Ранее близкие и друзья Зинурова рассказывали, что главной причиной его трагической смерти стали действия Аморалова, который якобы присвоил себе все права на группу "Отпетые мошенники" и брал себе большую часть гонораров. По словам музыканта, это не так. Аморалов также ответил на претензии в присвоении названия группы.По словам Аморалова, Хаос покинул коллектив по собственному желанию в августе 2021 года. Расстались коллеги без негатива. Как рассказал музыкант, после ухода Тома Хаоса из группы в его жизни "появился человек", который начал настраивать его против "Отпетых мошенников" и говорить неправду, что негативно сказалось на состоянии артиста. Том Хаос умер в марте прошлого года. Ему было 50 лет. В группе "Отпетые мошенники" музыкант выступал с 1996 по 2021 годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вячеслав зинуров (том хаос), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Вячеслав Зинуров (Том Хаос), Шоу-бизнес, Знаменитости
Лидер "Отпетых мошенников" высказался о конфликте с покойным Томом Хаосом
Музыкант Сергей Аморалов раскрыл детали конфликта с покойным Томом Хаосом из-за гонораров
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Вокалист и лидер "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов (Суровенко) в передаче "Малахов" опроверг
слухи о том, что у него был конфликт с покойным экс-участником группы Томом Хаосом (Вячеслав Зинуров) из-за денег.
Ранее близкие и друзья Зинурова рассказывали, что главной причиной его трагической смерти стали действия Аморалова, который якобы присвоил себе все права на группу "Отпетые мошенники" и брал себе большую часть гонораров. По словам музыканта, это не так.
«
"Люди откровенно лгут. У нас были администраторы, концертные директоры. Все, что нам доставалось, делилось пополам. Если надо, я готов показать бумаги", – заявил музыкант.
Аморалов также ответил на претензии в присвоении названия группы.
«
"Товарный знак "Отпетые мошенники" был зарегистрирован на фирму, с которой мы работали. Фирма закрывалась. Я в рассрочку договорился о покупке товарного знака, чтобы название нам принадлежало. Славик даже не использовал наш товарный знак. Он выступал сольно", – признался певец.
По словам Аморалова, Хаос покинул коллектив по собственному желанию в августе 2021 года. Расстались коллеги без негатива.
«
"Я ни одного негативного слова нигде не сказал. Я ожидал, что человек поймет ситуацию. Он просился назад. Я ждал, что весной встретимся, когда у всех спадет спесь. Но не получилось", – заключил Аморалов.
Как рассказал музыкант, после ухода Тома Хаоса из группы в его жизни "появился человек", который начал настраивать его против "Отпетых мошенников" и говорить неправду, что негативно сказалось на состоянии артиста.
«
"Я знаю, что кто-то появился в его жизни. Этот человек говорил ему неправду", – добавил исполнитель.
Том Хаос умер в марте прошлого года. Ему было 50 лет. В группе "Отпетые мошенники" музыкант выступал с 1996 по 2021 годы.
Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег