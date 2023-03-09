Рейтинг@Mail.ru
США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 09.03.2023 (обновлено: 18:11 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html
США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов
США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.03.2023
США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов
США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:59
2023-03-09T18:11
сша
министерство финансов сша
россия
санкции в отношении россии
санкции
центральный банк рф (цб рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин.В сообщении говорится, что заблокирована или заморожена недвижимость, яхты и другое имущество находящихся под санкциями россиян. Группа также работала для невозможности использовать активы ЦБ и Российского фонда национального благосостояния, говорится в сообщении.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230308/sberbank-1856616144.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство финансов сша, россия, санкции в отношении россии, санкции, центральный банк рф (цб рф), в мире
США, Министерство финансов США, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов

США и их союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на 58 миллиардов долларов

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин.
«

"Заблокированы или заморожены активы находящихся под санкциями россиян на сумму более 58 млрд долларов", - приводит Минфин совместное заявление многосторонней группы по реализации санкций против РФ.

В сообщении говорится, что заблокирована или заморожена недвижимость, яхты и другое имущество находящихся под санкциями россиян. Группа также работала для невозможности использовать активы ЦБ и Российского фонда национального благосостояния, говорится в сообщении.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Минфин США вывел из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане
8 марта, 18:50
 
СШАМинистерство финансов СШАРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала