США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов
США и их союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на 58 миллиардов долларов
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин.
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"Заблокированы или заморожены активы находящихся под санкциями россиян на сумму более 58 млрд долларов", - приводит Минфин совместное заявление многосторонней группы по реализации санкций против РФ.
В сообщении говорится, что заблокирована или заморожена недвижимость, яхты и другое имущество находящихся под санкциями россиян. Группа также работала для невозможности использовать активы ЦБ и Российского фонда национального благосостояния, говорится в сообщении.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.