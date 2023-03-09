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США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов

США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.03.2023

США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов

США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:59

2023-03-09T17:59

2023-03-09T18:11

сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин.В сообщении говорится, что заблокирована или заморожена недвижимость, яхты и другое имущество находящихся под санкциями россиян. Группа также работала для невозможности использовать активы ЦБ и Российского фонда национального благосостояния, говорится в сообщении.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, министерство финансов сша, россия, санкции в отношении россии, санкции, центральный банк рф (цб рф), в мире