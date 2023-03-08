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Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта
Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Международным женским днем, пожелал им оставаться здоровыми, прекрасными, успешными, а их семьям - мира и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:33
2023-03-08T00:33
2023-03-08T00:33
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Международным женским днем, пожелал им оставаться здоровыми, прекрасными, успешными, а их семьям - мира и спокойствия, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава ведомства выразил признательность женщинам, посвятившим себя службе: контролерам и стрелкам войсковых комендатур, инспекторам лицензионно-разрешительной работы и дежурным пультов вневедомственной охраны, летчикам и кинологам, связистам и делопроизводителям, врачам и санинструкторам, специалистам по связям с общественностью и служб материально-технического обеспечения, бухгалтерам и юристам, психологам и преподавателям. "Бабушки и мамы, жены и подруги, сестры и дочери! На протяжении всей жизни нас сопровождают ваша любовь и искренность, нежность и душевная щедрость! Вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, справляясь с огромным грузом забот, и оставаться привлекательными, яркими и обаятельными", - отметил Золотов. Он также добавил, что благодаря женскому уму, усердию и интуиции, покоряется космическое пространство, совершаются великие научные открытия и определяется мировая политика.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, общество
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов, Общество
Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта
Директор Росгвардии Золотов поздравил женщин с Международным женским днем
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Международным женским днем, пожелал им оставаться здоровыми, прекрасными, успешными, а их семьям - мира и спокойствия, сообщили в пресс-службе ведомства.
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"Дорогие женщины! Желаю вам оставаться всегда прекрасными и успешными, и каждый миг будет наполнен радостью и позитивом! Пусть в жизни вам сопутствует удача, в семье будут мир и спокойствие, а в душе всегда праздник! Мы любим и ценим вас! Крепкого здоровья вам и всем вашим близким, счастья и благополучия!" - приводит слова Золотова пресс-служба Росгвардии.
Глава ведомства выразил признательность женщинам, посвятившим себя службе: контролерам и стрелкам войсковых комендатур, инспекторам лицензионно-разрешительной работы и дежурным пультов вневедомственной охраны, летчикам и кинологам, связистам и делопроизводителям, врачам и санинструкторам, специалистам по связям с общественностью и служб материально-технического обеспечения, бухгалтерам и юристам, психологам и преподавателям.
"Бабушки и мамы, жены и подруги, сестры и дочери! На протяжении всей жизни нас сопровождают ваша любовь и искренность, нежность и душевная щедрость! Вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, справляясь с огромным грузом забот, и оставаться привлекательными, яркими и обаятельными", - отметил Золотов.
Он также добавил, что благодаря женскому уму, усердию и интуиции, покоряется космическое пространство, совершаются великие научные открытия и определяется мировая политика.
Песков поздравил женщин с 8 Марта