https://ria.ru/20230308/zolotov-1856516297.html

Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта

Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Международным женским днем, пожелал им оставаться здоровыми, прекрасными, успешными, а их семьям - мира и... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:33

2023-03-08T00:33

2023-03-08T00:33

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Международным женским днем, пожелал им оставаться здоровыми, прекрасными, успешными, а их семьям - мира и спокойствия, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава ведомства выразил признательность женщинам, посвятившим себя службе: контролерам и стрелкам войсковых комендатур, инспекторам лицензионно-разрешительной работы и дежурным пультов вневедомственной охраны, летчикам и кинологам, связистам и делопроизводителям, врачам и санинструкторам, специалистам по связям с общественностью и служб материально-технического обеспечения, бухгалтерам и юристам, психологам и преподавателям. "Бабушки и мамы, жены и подруги, сестры и дочери! На протяжении всей жизни нас сопровождают ваша любовь и искренность, нежность и душевная щедрость! Вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, справляясь с огромным грузом забот, и оставаться привлекательными, яркими и обаятельными", - отметил Золотов. Он также добавил, что благодаря женскому уму, усердию и интуиции, покоряется космическое пространство, совершаются великие научные открытия и определяется мировая политика.

https://ria.ru/20230307/mart-1856364365.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, общество