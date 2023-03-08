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ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2023
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:14
2023-03-08T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
оон
запорожская аэс
украина
россия
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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш. "Организация Объединенных Наций готова предложить свои добрые услуги", - добавил он.
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в мире, антониу гутерреш, оон, запорожская аэс, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Запорожская АЭС, Украина, Россия
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гутерреш заявил, что ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш.
«
"Безопасность вокруг Запорожской АЭС имеет жизненно важное значение. Я считаю, что возможное посредничество с тем, чтобы добиться полной демилитаризации зоны и обеспечить возврат станции к нормальной деятельности, также будет важным", - сказал Гутерреш.
"Организация Объединенных Наций готова предложить свои добрые услуги", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешООНЗапорожская АЭСУкраинаРоссия
 
 
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