https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html

ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2023

ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:14

2023-03-08T18:14

2023-03-08T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

оон

запорожская аэс

украина

россия

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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш. "Организация Объединенных Наций готова предложить свои добрые услуги", - добавил он.

https://ria.ru/20230307/vizit-1856385804.html

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в мире, антониу гутерреш, оон, запорожская аэс, украина, россия