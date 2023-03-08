https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.03.2023
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:14
2023-03-08T18:14
2023-03-08T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
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россия
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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш. "Организация Объединенных Наций готова предложить свои добрые услуги", - добавил он.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Запорожская АЭС, Украина, Россия
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Гутерреш заявил, что ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС