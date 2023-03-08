https://ria.ru/20230308/zaderzhannye-1856633890.html

Число задержанных на акциях в Тбилиси возросло до 76

Число задержанных на акциях в Тбилиси возросло до 76 - РИА Новости, 08.03.2023

Число задержанных на акциях в Тбилиси возросло до 76

Грузинская полиция в среду задержала еще 10 участников акции протеста в центре Тбилиси, общее число задержанных возросло до 76 человек, сказано в заявлении... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:11

2023-03-08T21:11

2023-03-08T21:11

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тбилиси

грузия

сша

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Грузинская полиция в среду задержала еще 10 участников акции протеста в центре Тбилиси, общее число задержанных возросло до 76 человек, сказано в заявлении министерства внутренних дел страны. "МВД в целях безопасного проведения акции и поддержания правопорядка по обвинению в неповиновении законному требованию полиции в административном порядке задержало еще 10 человек", - отмечено в заявлении. По данным ведомства, демонстранты шли на акцию протеста перед парламентом, имея при себе электрошокеры, дубинки, камни, различную пиротехнику, краски и различные запрещенные законом и предназначенные для насильственных действий предметы, которые были изъяты полицией. Накануне МВД сообщало о задержании 66 протестующих. В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

https://ria.ru/20230308/borrel-1856550395.html

тбилиси

грузия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента 2023-03-08T21:11 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, сша, саломе зурабишвили