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На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии - РИА Новости, 08.03.2023
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11:56 08.03.2023 (обновлено: 16:43 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ugroza-1856561873.html
На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии
На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии - РИА Новости, 08.03.2023
На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии
Торговля нефтью между Индией и Россией начала подрывать многолетнее господство доллара, сообщило Reuters. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:56
2023-03-08T16:43
россия
индия
украина
доллар
сша
цены на нефть
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Торговля нефтью между Индией и Россией начала подрывать многолетнее господство доллара, сообщило Reuters.После того как 5 декабря западные страны ввели потолок цен на нефть из России, индийские покупатели оплачивают большую часть российской нефти, используя вместо доллара рубль или дирхам ОАЭ.Как указали авторы, после начала специальной военной операции на Украине и отказа Европы от российской нефти Москва стала главным поставщиком черного золота в Индию.Несмотря на то что большинство российских банков находятся под санкциями после начала конфликта, индийские клиенты и российские поставщики намерены продолжать торговать российской нефтью, сообщил индийский источник.Месяц спустя после начала конфликта на Украине шеф-экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что санкции против России могут подорвать главенство доллара, поскольку международные торговые блоки начнут использовать другие валюты.
https://ria.ru/20230306/defitsit-1856207947.html
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россия, индия, украина, доллар, сша, цены на нефть, в мире
Россия, Индия, Украина, Доллар, США, Цены на нефть, В мире
На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии

Reuters: нефтяные сделки между Россией и Индией подрывают господство доллара

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры у нефтеналивного терминала
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Торговля нефтью между Индией и Россией начала подрывать многолетнее господство доллара, сообщило Reuters.
После того как 5 декабря западные страны ввели потолок цен на нефть из России, индийские покупатели оплачивают большую часть российской нефти, используя вместо доллара рубль или дирхам ОАЭ.
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Как указали авторы, после начала специальной военной операции на Украине и отказа Европы от российской нефти Москва стала главным поставщиком черного золота в Индию.
Несмотря на то что большинство российских банков находятся под санкциями после начала конфликта, индийские клиенты и российские поставщики намерены продолжать торговать российской нефтью, сообщил индийский источник.
«

"Российские поставщики найдут другие банки для приема платежей. Правительство не просит нас прекратить импортировать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты", — процитировало агентство слова собеседника.

Месяц спустя после начала конфликта на Украине шеф-экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что санкции против России могут подорвать главенство доллара, поскольку международные торговые блоки начнут использовать другие валюты.
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