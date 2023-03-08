https://ria.ru/20230308/ugroza-1856561873.html

На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии

На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии - РИА Новости, 08.03.2023

На Западе забили тревогу из-за новой угрозы со стороны России и Индии

Торговля нефтью между Индией и Россией начала подрывать многолетнее господство доллара, сообщило Reuters. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T11:56

2023-03-08T11:56

2023-03-08T16:43

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в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Торговля нефтью между Индией и Россией начала подрывать многолетнее господство доллара, сообщило Reuters.После того как 5 декабря западные страны ввели потолок цен на нефть из России, индийские покупатели оплачивают большую часть российской нефти, используя вместо доллара рубль или дирхам ОАЭ.Как указали авторы, после начала специальной военной операции на Украине и отказа Европы от российской нефти Москва стала главным поставщиком черного золота в Индию.Несмотря на то что большинство российских банков находятся под санкциями после начала конфликта, индийские клиенты и российские поставщики намерены продолжать торговать российской нефтью, сообщил индийский источник.Месяц спустя после начала конфликта на Украине шеф-экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что санкции против России могут подорвать главенство доллара, поскольку международные торговые блоки начнут использовать другие валюты.

https://ria.ru/20230306/defitsit-1856207947.html

https://ria.ru/20230304/dollar-1855730498.html

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россия, индия, украина, доллар, сша, цены на нефть, в мире