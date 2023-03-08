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Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 08.03.2023
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13:36 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/ssha-1856574360.html
Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки"
Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 08.03.2023
Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки"
Сотрудник конгресса США заявил, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США, сообщает издание Politico. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:36
2023-03-08T13:36
в мире
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россия
сша
алексей миллер
владимир путин
конгресс сша
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сотрудник конгресса США заявил, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США, сообщает издание Politico. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские", - приводит газета слова сотрудника, который пожелал остаться неизвестным, чтобы обсудить "конфиденциальные разведданные". Согласно изданию, на протяжении нескольких месяцев в разведке говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были "проукраинским", а не "пророссийским" действием. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230308/germaniya-1856557918.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей миллер, владимир путин, конгресс сша, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Украина, Россия, США, Алексей Миллер, Владимир Путин, Конгресс США, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки"

В конгрессе США заявили, что "Северные потоки" могли подорвать связанные с Киевом люди

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сотрудник конгресса США заявил, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США, сообщает издание Politico.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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"Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские", - приводит газета слова сотрудника, который пожелал остаться неизвестным, чтобы обсудить "конфиденциальные разведданные".
Согласно изданию, на протяжении нескольких месяцев в разведке говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были "проукраинским", а не "пророссийским" действием.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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В миреУкраинаРоссияСШААлексей МиллерВладимир ПутинКонгресс СШАГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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