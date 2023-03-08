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Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки"

Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки" - РИА Новости, 08.03.2023

Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки"

Сотрудник конгресса США заявил, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США, сообщает издание Politico. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:36

2023-03-08T13:36

2023-03-08T13:36

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владимир путин

конгресс сша

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сотрудник конгресса США заявил, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США, сообщает издание Politico. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские", - приводит газета слова сотрудника, который пожелал остаться неизвестным, чтобы обсудить "конфиденциальные разведданные". Согласно изданию, на протяжении нескольких месяцев в разведке говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были "проукраинским", а не "пророссийским" действием. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230308/germaniya-1856557918.html

https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, алексей миллер, владимир путин, конгресс сша, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"