Сотрудник конгресса США рассказал, кто мог подорвать "Северные потоки"
В конгрессе США заявили, что "Северные потоки" могли подорвать связанные с Киевом люди
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сотрудник конгресса США заявил, что диверсии на "Северных потоках", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не РФ и США, сообщает издание Politico.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские", - приводит газета слова сотрудника, который пожелал остаться неизвестным, чтобы обсудить "конфиденциальные разведданные".
Согласно изданию, на протяжении нескольких месяцев в разведке говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были "проукраинским", а не "пророссийским" действием.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.