https://ria.ru/20230308/ssha-1856525039.html

Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках"

Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках"

Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:01

2023-03-08T05:01

2023-03-08T05:14

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.Накануне издание The New York Times вышла статья, в которой утверждается, что согласно новым разведданным, атаку на газопровод совершила некая проукраинская группировка. При этом о ее составе и возможных руководителях ничего не говорилось. Однако возможность того, что совершившие теракт имели связи с киевскими властями, остается открытой.Дипломат выразил убеждение, что справедливость в итоге восторжествует, и заверил, что посольство приложит для этого все усилия.Публикация в дружественном Белому дому изданию противоречит выводам журналистского расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который уличил в подрыве "Северных потоков" администрацию США и власти Норвегии. "Обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила "зеленый свет" в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ. Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Херша на ту же тему. Равно как и противодействия со стороны администрации запуску всестороннего и независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергоинфраструктуры", - отметил Леденев. В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html

https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html

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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, авария на "северных потоках"