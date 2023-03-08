Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 08.03.2023 (обновлено: 05:14 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ssha-1856525039.html
Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках"
Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках"
Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:01
2023-03-08T05:14
в мире
россия
сша
европа
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:253:1840:1288_1920x0_80_0_0_b408fc1867f20811d43d1e406c3aece6.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.Накануне издание The New York Times вышла статья, в которой утверждается, что согласно новым разведданным, атаку на газопровод совершила некая проукраинская группировка. При этом о ее составе и возможных руководителях ничего не говорилось. Однако возможность того, что совершившие теракт имели связи с киевскими властями, остается открытой.Дипломат выразил убеждение, что справедливость в итоге восторжествует, и заверил, что посольство приложит для этого все усилия.Публикация в дружественном Белому дому изданию противоречит выводам журналистского расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который уличил в подрыве "Северных потоков" администрацию США и власти Норвегии. "Обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила "зеленый свет" в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ. Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Херша на ту же тему. Равно как и противодействия со стороны администрации запуску всестороннего и независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергоинфраструктуры", - отметил Леденев. В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html
https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:54:1840:1434_1920x0_80_0_0_cbe0e348b0a23daca2ebe75e0d7fb8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках"

Дипломат Леденев: утечки о взрывах на "Северных потоках" направлены на сокрытие истины

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.
Накануне издание The New York Times вышла статья, в которой утверждается, что согласно новым разведданным, атаку на газопровод совершила некая проукраинская группировка. При этом о ее составе и возможных руководителях ничего не говорилось. Однако возможность того, что совершившие теракт имели связи с киевскими властями, остается открытой.
«

"Никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении. Вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица", - говорится в комментарии Леденева в Telegram-канале посольства.

Дипломат выразил убеждение, что справедливость в итоге восторжествует, и заверил, что посольство приложит для этого все усилия.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"
Вчера, 00:52
Публикация в дружественном Белому дому изданию противоречит выводам журналистского расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который уличил в подрыве "Северных потоков" администрацию США и власти Норвегии.
"Обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила "зеленый свет" в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ. Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Херша на ту же тему. Равно как и противодействия со стороны администрации запуску всестороннего и независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергоинфраструктуры", - отметил Леденев.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Захарова рассказала, кто допустил утечки о терактах на "Северных потоках"
7 марта, 21:43
 
В миреРоссияСШАЕвропаВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала