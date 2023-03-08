Посольство России в США прокомментировало утечки о "Северных потоках"
Дипломат Леденев: утечки о взрывах на "Северных потоках" направлены на сокрытие истины
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.
Накануне издание The New York Times вышла статья, в которой утверждается, что согласно новым разведданным, атаку на газопровод совершила некая проукраинская группировка. При этом о ее составе и возможных руководителях ничего не говорилось. Однако возможность того, что совершившие теракт имели связи с киевскими властями, остается открытой.
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"Никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении. Вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица", - говорится в комментарии Леденева в Telegram-канале посольства.
Дипломат выразил убеждение, что справедливость в итоге восторжествует, и заверил, что посольство приложит для этого все усилия.
Публикация в дружественном Белому дому изданию противоречит выводам журналистского расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который уличил в подрыве "Северных потоков" администрацию США и власти Норвегии.
"Обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила "зеленый свет" в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ. Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Херша на ту же тему. Равно как и противодействия со стороны администрации запуску всестороннего и независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергоинфраструктуры", - отметил Леденев.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.