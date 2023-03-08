https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856642638.html

Спецоперация, 8 марта: Песков высказался о сообщениях по "Северным потокам"

Спецоперация, 8 марта: Песков высказался о сообщениях по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.03.2023

Спецоперация, 8 марта: Песков высказался о сообщениях по "Северным потокам"

Публикации по взрывам на "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта явно хотят отвлечь внимание, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:44

2023-03-08T22:44

2023-03-08T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антониу гутерреш

россия

германия

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Публикации по взрывам на "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта явно хотят отвлечь внимание, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва "Северных потоков", доказательств в управлении операцией по проведению терактов определенным государством пока нет. Экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России крайне важен для глобальной продовольственной безопасности и снижения цен на продукты, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Взрывы на "Северных потоках" Публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта явно хотят отвлечь внимание, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что в Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением. Британская газета Times утверждает, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Германия еще в январе проводила обыск на судне, которое, предположительно, было использовано при подготовке терактов на "Северных потоках", сообщает немецкий телеканал N-tv. Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва "Северных потоков", доказательств в управлении операцией по проведению терактов определенным государством пока нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках", расследование продолжается. Ход операции Российские военные поразили на территории ДНР штаб украинской 59-й мотопехотной бригады, сообщило в среду министерство обороны РФ. Там также сообщили, что на херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30. Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Во время посещения передовых позиций под авдеевской промзоной Гагин сообщил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием наступления ВС РФ. "(Но) к сожалению, прифронтовые города "получают" свою долю каждый день", - констатировал Гагин. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике. Ранее основатель "Вагнера" объявил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Визит Гутерреша в Киев Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в среду с визитом в Киев для обсуждения вопроса продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека ООН. Как сообщил позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского, встреча состоялась. ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш. Он также заявил, что экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России крайне важен для глобальной продовольственной безопасности и снижения цен на продукты. Гутерреш также добавил, что ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом. Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий по экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Новые регионы России Военные инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя. Для раздачи цветов военные выбрали здание одного из гуманитарных центров Орджоникидзевского района Мариуполя. Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской Народной Республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, сообщил корреспондент РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, возник пожар на площади 4 гектара, сообщили власти города. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона. Международная обстановка Решение отказаться от импорта российского газа стало огромным стрессом для Германии, заменить топливо РФ оказалось очень сложно, заявил РИА Новости помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании Николай Сетцер. Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США.

https://ria.ru/20230307/zaes-1856439947.html

https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html

https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html

https://ria.ru/20230308/pozdravlenie-1856572144.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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