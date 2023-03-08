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Российская ПВО сбила за сутки пять украинских дронов и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856582987.html
Российская ПВО сбила за сутки пять украинских дронов и четыре снаряда РСЗО
Российская ПВО сбила за сутки пять украинских дронов и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 08.03.2023
Российская ПВО сбила за сутки пять украинских дронов и четыре снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:56
2023-03-08T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское Донецкой народной республики и Шипиловское Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Всего с начала спецоперации были уничтожены 398 украинских военных самолетов, 217 вертолетов, 3361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8222 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8798 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила за сутки пять украинских дронов и четыре снаряда РСЗО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и четыре снаряда HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское Донецкой народной республики и Шипиловское Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 398 украинских военных самолетов, 217 вертолетов, 3361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8222 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8798 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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