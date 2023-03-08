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Зеленский обсудил с генсеком ООН продление зерновой сделки - РИА Новости, 08.03.2023
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16:59 08.03.2023 (обновлено: 17:14 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/sdelka-1856602289.html
Зеленский обсудил с генсеком ООН продление зерновой сделки
Зеленский обсудил с генсеком ООН продление зерновой сделки - РИА Новости, 08.03.2023
Зеленский обсудил с генсеком ООН продление зерновой сделки
Владимир Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в пресс-службе Зеленского. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:59
2023-03-08T17:14
в мире
оон
зерновая сделка
антониу гутерреш
владимир зеленский
экономика
украина
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в пресс-службе Зеленского.Гутерреш прибыл в Киев в среду, где планировал обсудить с Зеленским зерновую сделку."Рад приветствовать сегодня в Киеве – уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии – генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.Зеленский заявил, что стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и расширение, а также вопросы обмена пленными. Детали встречи пока не публикуются.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230224/sdelka-1854175057.html
https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html
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в мире, оон, зерновая сделка, антониу гутерреш, владимир зеленский, экономика, украина
В мире, ООН, зерновая сделка, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Экономика, Украина
Зеленский обсудил с генсеком ООН продление зерновой сделки

Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутеррешем продление и расширение зерновой сделки

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в пресс-службе Зеленского.
Гутерреш прибыл в Киев в среду, где планировал обсудить с Зеленским зерновую сделку.
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"Рад приветствовать сегодня в Киеве – уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии – генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.
Зеленский заявил, что стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и расширение, а также вопросы обмена пленными. Детали встречи пока не публикуются.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
5 марта, 19:26
 
В миреООНзерновая сделкаАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийЭкономикаУкраина
 
 
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