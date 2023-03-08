https://ria.ru/20230308/rekonstruktsiya-1856538143.html

В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес"

В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" - РИА Новости, 08.03.2023

В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес"

Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы приступили к проведению реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:16

2023-03-08T09:16

2023-03-08T09:16

тинао

новая москва

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы приступили к проведению реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям. Реализация проекта позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод, а установка современного газоочистного оборудования повысит комфорт проживания в этом районе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках подготовительного этапа расчистили участок, ликвидировали иловые карты и оборудовали строительную площадку. "В настоящее время приступили к возведению здания механической очистки и трех аэротенков, затем обустроим три вторичных отстойника, установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. Обновленный объект оснастим передовыми технологиями, в том числе системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" планируется в четвертом квартале 2023 года.

https://ria.ru/20230202/mtsd-1849137273.html

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Варвара Скокшина

тинао, новая москва, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы