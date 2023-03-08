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В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" - РИА Новости, 08.03.2023
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09:16 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/rekonstruktsiya-1856538143.html
В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес"
В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" - РИА Новости, 08.03.2023
В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес"
Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы приступили к проведению реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:16
2023-03-08T09:16
тинао
новая москва
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы приступили к проведению реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям. Реализация проекта позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод, а установка современного газоочистного оборудования повысит комфорт проживания в этом районе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках подготовительного этапа расчистили участок, ликвидировали иловые карты и оборудовали строительную площадку. "В настоящее время приступили к возведению здания механической очистки и трех аэротенков, затем обустроим три вторичных отстойника, установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. Обновленный объект оснастим передовыми технологиями, в том числе системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" планируется в четвертом квартале 2023 года.
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тинао, новая москва, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
ТиНАО, Новая Москва, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес"

В поселке Шишкин Лес в Новой Москве начали реконструкцию очистных сооружений

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРабочий
Рабочий - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы приступили к проведению реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям. Реализация проекта позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод, а установка современного газоочистного оборудования повысит комфорт проживания в этом районе", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в рамках подготовительного этапа расчистили участок, ликвидировали иловые карты и оборудовали строительную площадку.
"В настоящее время приступили к возведению здания механической очистки и трех аэротенков, затем обустроим три вторичных отстойника, установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. Обновленный объект оснастим передовыми технологиями, в том числе системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" планируется в четвертом квартале 2023 года.
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