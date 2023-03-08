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Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"
Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что не удивится, что в результате расследования терактов на "Северных потоках" Запад обнаружит... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:26
2023-03-08T14:26
2023-03-08T14:26
в мире
россия
украина
великобритания
лиз трасс
мария захарова
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что не удивится, что в результате расследования терактов на "Северных потоках" Запад обнаружит дельфина-подрывника, бежавшего из Крыма на Украину. "Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетёнки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину", - написала Захарова в своем телеграм-канале. В таком случае, добавила она, единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан маршрут, озвученный экс-премьером Великобритании Лиз Трасс, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику. "Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, Навального с "Новичком" и так далее", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс, мария захарова, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Лиз Трасс, Мария Захарова, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"
Захарова: Запад может найти дельфина-подрывника, расследуя теракт на "Северных потоках"