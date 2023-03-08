https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856579807.html

Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"

Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что не удивится, что в результате расследования терактов на "Северных потоках" Запад обнаружит... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:26

2023-03-08T14:26

2023-03-08T14:26

в мире

россия

украина

великобритания

лиз трасс

мария захарова

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что не удивится, что в результате расследования терактов на "Северных потоках" Запад обнаружит дельфина-подрывника, бежавшего из Крыма на Украину. "Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетёнки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину", - написала Захарова в своем телеграм-канале. В таком случае, добавила она, единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан маршрут, озвученный экс-премьером Великобритании Лиз Трасс, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику. "Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, Навального с "Новичком" и так далее", - заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230308/obysk-1856575465.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс, мария захарова, северный поток, авария на "северных потоках"