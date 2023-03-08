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СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом
СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом
Экипаж загоревшегося на верфи в Стамбуле судна под флагом РФ эвакуирован, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:13
2023-03-08T21:13
2023-03-08T21:13
стамбул
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СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Экипаж загоревшегося на верфи в Стамбуле судна под флагом РФ эвакуирован, сообщило агентство DHA. Рыболовецкое судно длиной в 120 метров загорелось около 19.00 по местному времени (совпадает с мск) на верфи в стамбульском районе Тузла на востоке города. "Находившиеся на судне сотрудники предприятия по переработке рыбы эвакуированы", - сообщило агентство. Пожарные пытаются потушить огонь.
https://ria.ru/20230206/sudno-1849930960.html
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стамбул, россия, происшествия, в мире, турция
Стамбул, Россия, Происшествия, В мире, Турция
СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом
DHA: в Стамбуле эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом