https://ria.ru/20230308/pozhar-1856634451.html

СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом

СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: в Турции эвакуировали экипаж загоревшегося судна под российским флагом

Экипаж загоревшегося на верфи в Стамбуле судна под флагом РФ эвакуирован, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:13

2023-03-08T21:13

2023-03-08T21:13

стамбул

россия

происшествия

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Экипаж загоревшегося на верфи в Стамбуле судна под флагом РФ эвакуирован, сообщило агентство DHA. Рыболовецкое судно длиной в 120 метров загорелось около 19.00 по местному времени (совпадает с мск) на верфи в стамбульском районе Тузла на востоке города. "Находившиеся на судне сотрудники предприятия по переработке рыбы эвакуированы", - сообщило агентство. Пожарные пытаются потушить огонь.

https://ria.ru/20230206/sudno-1849930960.html

стамбул

россия

турция

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стамбул, россия, происшествия, в мире, турция