https://ria.ru/20230308/pogoda-1856605769.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 08.03.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве в ночь на четверг ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T17:28

2023-03-08T17:28

2023-03-08T17:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Москве в ночь на четверг ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода