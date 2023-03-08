https://ria.ru/20230308/pogoda-1856605769.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 08.03.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
В Москве в ночь на четверг ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:28
2023-03-08T17:28
2023-03-08T17:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Москве в ночь на четверг ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на четверг
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
В Москве в ночь на четверг ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы, сообщили в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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