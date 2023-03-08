https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html

Разведка США считает возможными новые разрушительные пандемии

Разведка США считает возможными новые разрушительные пандемии - РИА Новости, 08.03.2023

Разведка США считает возможными новые разрушительные пандемии

Разведка США предупреждает о вероятности возникновения новых пандемий, об этом говорится в ежегодном докладе разведсообщества, посвященном угрозам, с которыми... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:41

2023-03-08T22:41

2023-03-08T22:41

в мире

сша

китай

ухань

фбр

воз

пандемия

распространение коронавируса

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Разведка США предупреждает о вероятности возникновения новых пандемий, об этом говорится в ежегодном докладе разведсообщества, посвященном угрозам, с которыми сталкивается страна. "Страны по всему миру остаются перед угрозой возникновения или введения новых патогенов, которые могут привести к новой разрушительной пандемии", - утверждается в докладе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В марте того же года глава ВОЗ заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. Жертвами болезни по всему миру стали миллионы человек, спустя более двух лет после начала пандемии в различных странах продолжали действовать различного рода ограничения. В марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов, в котором они назвали утечку вируса из лаборатории в Ухани "крайне маловероятной". Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что минэнергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. После публикации директор ФБР заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19. Директор нацразведки США заявила в среду, что спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верят.

https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html

https://ria.ru/20230306/pandemii-1856212820.html

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китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, ухань, фбр, воз, пандемия, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы