https://ria.ru/20230308/otvet-1856636770.html

"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу

"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу - РИА Новости, 08.03.2023

"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу

Президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Об этом... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:38

2023-03-08T21:38

2023-03-08T22:41

политика

россия

владимир путин

скотт риттер

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Об этом в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Как отметил военный, после распада СССР США пытались "добить" новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат.По словам офицера, Владимира Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории страны.В феврале бывший американский разведчик предсказал усиление позиций Москвы после завершения специальной операции на Украине. Он отметил, что коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил ей прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, скотт риттер, сша