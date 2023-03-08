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"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу - РИА Новости, 08.03.2023
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21:38 08.03.2023 (обновлено: 22:41 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/otvet-1856636770.html
"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу
"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу - РИА Новости, 08.03.2023
"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу
Президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Об этом... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:38
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политика
россия
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Об этом в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Как отметил военный, после распада СССР США пытались "добить" новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат.По словам офицера, Владимира Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории страны.В феврале бывший американский разведчик предсказал усиление позиций Москвы после завершения специальной операции на Украине. Он отметил, что коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил ей прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html
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политика, россия, владимир путин, скотт риттер, сша
Политика, Россия, Владимир Путин, Скотт Риттер, США
"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу

Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин жестко ответил на попытку Запада развалить Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Об этом в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как отметил военный, после распада СССР США пытались "добить" новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат.
«

"Путин — это тот парень, который пришел и сказал: "С нас хватит, Россия поднимется на ноги". Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе", — предположил Риттер.

По словам офицера, Владимира Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории страны.
В феврале бывший американский разведчик предсказал усиление позиций Москвы после завершения специальной операции на Украине. Он отметил, что коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил ей прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.
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