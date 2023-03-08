"С меня хватит". Разведчик из США сообщил о жестком ответе Путина Западу
Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин жестко ответил на попытку Запада развалить Россию
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Об этом в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как отметил военный, после распада СССР США пытались "добить" новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат.
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"Путин — это тот парень, который пришел и сказал: "С нас хватит, Россия поднимется на ноги". Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе", — предположил Риттер.
По словам офицера, Владимира Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории страны.
В феврале бывший американский разведчик предсказал усиление позиций Москвы после завершения специальной операции на Украине. Он отметил, что коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил ей прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.