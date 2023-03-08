https://ria.ru/20230308/oruzhie-1856581814.html

Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине

Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине - РИА Новости, 08.03.2023

Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине

Британия не сможет принять участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины, пишет газета Guardian со ссылкой на документ. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:43

2023-03-08T14:43

2023-03-08T16:00

украина

евросоюз

нато

жозеп боррель

великобритания

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британия не сможет принять участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины, пишет газета Guardian со ссылкой на документ. Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит сегодня в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Киеву. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель, Брюссель готов потратить на это порядка одного миллиарда евро. Также в планах Борреля совместные закупки боеприпасов для Украины и наращивание собственного оборонного производства в ЕС. "Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины... В Брюсселе готовится "массовый заказ" боеприпасов..., но только производители из ЕС и Норвегии смогут получить от него выгоду", — говорится в сообщении издания. Согласно документу, странам Евросоюза предложат предоставить Украине имеющиеся у них запасы. Брюссель впоследствии может возместить им до 90 процентов стоимости переданного. ЕС также хочет призвать страны провести "ускоренные" переговоры с поставщиками по поводу размеров и стоимости заказов и заключить контракты "между концом апреля и концом мая". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/zamena-1856227155.html

https://ria.ru/20230308/germaniya-1856560273.html

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украина, евросоюз, нато, жозеп боррель, великобритания, в мире