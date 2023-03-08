Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине
The Guardian: Британию лишат возможности участвовать в инициативе ЕС по оружию для Украины
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британия не сможет принять участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины, пишет газета Guardian со ссылкой на документ.
Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит сегодня в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Киеву. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель, Брюссель готов потратить на это порядка одного миллиарда евро. Также в планах Борреля совместные закупки боеприпасов для Украины и наращивание собственного оборонного производства в ЕС.
"Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины... В Брюсселе готовится "массовый заказ" боеприпасов..., но только производители из ЕС и Норвегии смогут получить от него выгоду", — говорится в сообщении издания.
Согласно документу, странам Евросоюза предложат предоставить Украине имеющиеся у них запасы. Брюссель впоследствии может возместить им до 90 процентов стоимости переданного.
ЕС также хочет призвать страны провести "ускоренные" переговоры с поставщиками по поводу размеров и стоимости заказов и заключить контракты "между концом апреля и концом мая".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.