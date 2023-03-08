Рейтинг@Mail.ru
Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 08.03.2023 (обновлено: 16:00 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/oruzhie-1856581814.html
Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине
Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине - РИА Новости, 08.03.2023
Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине
Британия не сможет принять участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины, пишет газета Guardian со ссылкой на документ. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:43
2023-03-08T16:00
украина
евросоюз
нато
жозеп боррель
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британия не сможет принять участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины, пишет газета Guardian со ссылкой на документ. Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит сегодня в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Киеву. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель, Брюссель готов потратить на это порядка одного миллиарда евро. Также в планах Борреля совместные закупки боеприпасов для Украины и наращивание собственного оборонного производства в ЕС. "Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины... В Брюсселе готовится "массовый заказ" боеприпасов..., но только производители из ЕС и Норвегии смогут получить от него выгоду", — говорится в сообщении издания. Согласно документу, странам Евросоюза предложат предоставить Украине имеющиеся у них запасы. Брюссель впоследствии может возместить им до 90 процентов стоимости переданного. ЕС также хочет призвать страны провести "ускоренные" переговоры с поставщиками по поводу размеров и стоимости заказов и заключить контракты "между концом апреля и концом мая". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230306/zamena-1856227155.html
https://ria.ru/20230308/germaniya-1856560273.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_ed038fcc0213688e2094b2479111b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, нато, жозеп боррель, великобритания, в мире
Украина, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Великобритания, В мире
Британию лишат возможности получить прибыль от военной помощи Украине

The Guardian: Британию лишат возможности участвовать в инициативе ЕС по оружию для Украины

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британия не сможет принять участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины, пишет газета Guardian со ссылкой на документ.
Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит сегодня в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Киеву. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель, Брюссель готов потратить на это порядка одного миллиарда евро. Также в планах Борреля совместные закупки боеприпасов для Украины и наращивание собственного оборонного производства в ЕС.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Минобороны Британии заявили о необходимости в замене военной техники
6 марта, 19:04
"Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины... В Брюсселе готовится "массовый заказ" боеприпасов..., но только производители из ЕС и Норвегии смогут получить от него выгоду", — говорится в сообщении издания.
Согласно документу, странам Евросоюза предложат предоставить Украине имеющиеся у них запасы. Брюссель впоследствии может возместить им до 90 процентов стоимости переданного.
ЕС также хочет призвать страны провести "ускоренные" переговоры с поставщиками по поводу размеров и стоимости заказов и заключить контракты "между концом апреля и концом мая".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Берлин увеличит поддержку Киеву, если Китай будет поставлять оружие России
Вчера, 11:36
 
УкраинаЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала