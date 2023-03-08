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Музыканты Росгвардии выступили в московском метро - РИА Новости, 08.03.2023
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15:47 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/muzykanty-1856591664.html
Музыканты Росгвардии выступили в московском метро
Музыканты Росгвардии выступили в московском метро - РИА Новости, 08.03.2023
Музыканты Росгвардии выступили в московском метро
Коллектив образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ представил жителям и гостям столицы в Международный женский день новую праздничную... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:47
2023-03-08T15:47
россия
петр чайковский
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коллектив образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ представил жителям и гостям столицы в Международный женский день новую праздничную концертную программу на станции "Курская", сообщили в пресс-службе ведомства. "В вестибюле станции метро "Курская" в исполнении коллектива и солистов оркестра прозвучали яркие, известные песни из кинофильмов, произведения отечественной классики, а также полюбившиеся публике мелодии наших дней", - рассказали в Росгвардии. Прозвучали композиции в стиле вальса, самбы и ча-ча-ча, а также фантазия на темы популярных песен "Как много девушек хороших". Заслуженный артист РФ, кавалер ордена Мужества Олег Кухта исполнил "Марш-воспоминание" Евгения Мартынова. В исполнении Артёма Мартиросяна прозвучала песня "Верни мне музыку". Солист оркестра, победитель проекта "Минута славы" на Первом канале Максим Токаев исполнил пьесу для аккордеона с оркестром "Карусель", "Русский танец" Петра Чайковского на скрипке сыграл Александр Горбушкин. "Неожиданный концерт в метро позволил всегда спешащим пассажирам отвлечься от ежедневных хлопот и почувствовать атмосферу праздника. Слушатели тепло благодарили музыкантов Росгвардии аплодисментами", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230308/prazdnik-1856565743.html
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россия, петр чайковский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Петр Чайковский, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Музыканты Росгвардии выступили в московском метро

Музыканты Росгвардии выступили в московском метро в Международный женский день

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоенный оркестр Росгвардии во время выступления в Международный женский день на территории станции "Курская"
Военный оркестр Росгвардии во время выступления в Международный женский день на территории станции Курская - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военный оркестр Росгвардии во время выступления в Международный женский день на территории станции "Курская"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коллектив образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ представил жителям и гостям столицы в Международный женский день новую праздничную концертную программу на станции "Курская", сообщили в пресс-службе ведомства.
"В вестибюле станции метро "Курская" в исполнении коллектива и солистов оркестра прозвучали яркие, известные песни из кинофильмов, произведения отечественной классики, а также полюбившиеся публике мелодии наших дней", - рассказали в Росгвардии.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка записывает на видео выступление военного оркестра Росгвардии в Международный женский день на территории станции "Курская"
Девушка записывает на видео выступление военного оркестра Росгвардии в Международный женский день на территории станции Курская - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка записывает на видео выступление военного оркестра Росгвардии в Международный женский день на территории станции "Курская"
Прозвучали композиции в стиле вальса, самбы и ча-ча-ча, а также фантазия на темы популярных песен "Как много девушек хороших".
Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта
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Заслуженный артист РФ, кавалер ордена Мужества Олег Кухта исполнил "Марш-воспоминание" Евгения Мартынова. В исполнении Артёма Мартиросяна прозвучала песня "Верни мне музыку". Солист оркестра, победитель проекта "Минута славы" на Первом канале Максим Токаев исполнил пьесу для аккордеона с оркестром "Карусель", "Русский танец" Петра Чайковского на скрипке сыграл Александр Горбушкин.
"Неожиданный концерт в метро позволил всегда спешащим пассажирам отвлечься от ежедневных хлопот и почувствовать атмосферу праздника. Слушатели тепло благодарили музыкантов Росгвардии аплодисментами", - отметили в ведомстве.
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