https://ria.ru/20230308/muzykanty-1856591664.html

Музыканты Росгвардии выступили в московском метро

Музыканты Росгвардии выступили в московском метро - РИА Новости, 08.03.2023

Музыканты Росгвардии выступили в московском метро

Коллектив образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ представил жителям и гостям столицы в Международный женский день новую праздничную... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:47

2023-03-08T15:47

2023-03-08T15:47

россия

петр чайковский

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коллектив образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ представил жителям и гостям столицы в Международный женский день новую праздничную концертную программу на станции "Курская", сообщили в пресс-службе ведомства. "В вестибюле станции метро "Курская" в исполнении коллектива и солистов оркестра прозвучали яркие, известные песни из кинофильмов, произведения отечественной классики, а также полюбившиеся публике мелодии наших дней", - рассказали в Росгвардии. Прозвучали композиции в стиле вальса, самбы и ча-ча-ча, а также фантазия на темы популярных песен "Как много девушек хороших". Заслуженный артист РФ, кавалер ордена Мужества Олег Кухта исполнил "Марш-воспоминание" Евгения Мартынова. В исполнении Артёма Мартиросяна прозвучала песня "Верни мне музыку". Солист оркестра, победитель проекта "Минута славы" на Первом канале Максим Токаев исполнил пьесу для аккордеона с оркестром "Карусель", "Русский танец" Петра Чайковского на скрипке сыграл Александр Горбушкин. "Неожиданный концерт в метро позволил всегда спешащим пассажирам отвлечься от ежедневных хлопот и почувствовать атмосферу праздника. Слушатели тепло благодарили музыкантов Росгвардии аплодисментами", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230308/prazdnik-1856565743.html

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, петр чайковский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество