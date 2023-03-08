Музыканты Росгвардии выступили в московском метро
Музыканты Росгвардии выступили в московском метро в Международный женский день
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоенный оркестр Росгвардии во время выступления в Международный женский день на территории станции "Курская"
Военный оркестр Росгвардии во время выступления в Международный женский день на территории станции "Курская"
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коллектив образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ представил жителям и гостям столицы в Международный женский день новую праздничную концертную программу на станции "Курская", сообщили в пресс-службе ведомства.
"В вестибюле станции метро "Курская" в исполнении коллектива и солистов оркестра прозвучали яркие, известные песни из кинофильмов, произведения отечественной классики, а также полюбившиеся публике мелодии наших дней", - рассказали в Росгвардии.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка записывает на видео выступление военного оркестра Росгвардии в Международный женский день на территории станции "Курская"
Девушка записывает на видео выступление военного оркестра Росгвардии в Международный женский день на территории станции "Курская"
Прозвучали композиции в стиле вальса, самбы и ча-ча-ча, а также фантазия на темы популярных песен "Как много девушек хороших".
Заслуженный артист РФ, кавалер ордена Мужества Олег Кухта исполнил "Марш-воспоминание" Евгения Мартынова. В исполнении Артёма Мартиросяна прозвучала песня "Верни мне музыку". Солист оркестра, победитель проекта "Минута славы" на Первом канале Максим Токаев исполнил пьесу для аккордеона с оркестром "Карусель", "Русский танец" Петра Чайковского на скрипке сыграл Александр Горбушкин.
"Неожиданный концерт в метро позволил всегда спешащим пассажирам отвлечься от ежедневных хлопот и почувствовать атмосферу праздника. Слушатели тепло благодарили музыкантов Росгвардии аплодисментами", - отметили в ведомстве.