https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856521181.html

Смена названия госязыка в Молдавии обострит русофобию, предупредил эксперт

Смена названия госязыка в Молдавии обострит русофобию, предупредил эксперт - РИА Новости, 08.03.2023

Смена названия госязыка в Молдавии обострит русофобию, предупредил эксперт

В Молдавии после смены названия государственного языка следует ждать серьезных актов русофобии, считает зампредседателя Молдавской национально-культурной... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T02:01

2023-03-08T02:01

2023-03-08T02:01

вооруженные силы украины

нато

майя санду

молдавия

кишинев

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. В Молдавии после смены названия государственного языка следует ждать серьезных актов русофобии, считает зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга "Патрия" ("Родина"), член республиканского совета платформы "Народный Союз" Александр Танасий. Ранее правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в ходе заседания парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяют, что принятый закон не является изменением конституции. Согласно этому проекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, словосочетания "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Законопроект о переименовании госязыка – антиконституционный. Но это еще полбеды. Партия ПДС не раз нарушала конституцию и ей это сходило с рук. Опасность в другом: данный шаг является следствием планомерной работы евроатлантических сил по отъему суверенитета бывших советских республик. И, порой, это происходит путем дестабилизации ситуаций. Сейчас в Молдавии запущен процесс по ликвидации одного из символов государства – молдавского языка. Далее следует ждать серьезных актов русофобии. Как это было в 1992 году. Тогда, к сожалению, провокации привели к вооруженному конфликту. Хочется надеяться, что сегодня такие провокации не будут осуществлены в отношении миротворческих сил в зоне безопасности на Днестре", - отметил Танасий в комментарии для РИА Новости. По словам эксперта, исходя из заявлений видно, что нагнетают ситуацию и президент Майя Санду, и премьер Дорин Речан, которые, однако, до сих пор не высказали свою позицию по поводу заявлений Киева, что ВСУ смогут "освободить" Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны руководства Молдавии". В ночь на 24 февраля ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако позже минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины. Ранее Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что ПДС не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856075301.html

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855844242.html

молдавия

кишинев

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, нато, майя санду, молдавия, кишинев, киев