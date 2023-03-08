Смена названия госязыка в Молдавии обострит русофобию, предупредил эксперт
Член "Народного Союза" Танасий: смена названия госязыка в Молдавии обострит русофобию
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. В Молдавии после смены названия государственного языка следует ждать серьезных актов русофобии, считает зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга "Патрия" ("Родина"), член республиканского совета платформы "Народный Союз" Александр Танасий.
Ранее правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в ходе заседания парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяют, что принятый закон не является изменением конституции. Согласно этому проекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, словосочетания "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
"Законопроект о переименовании госязыка – антиконституционный. Но это еще полбеды. Партия ПДС не раз нарушала конституцию и ей это сходило с рук. Опасность в другом: данный шаг является следствием планомерной работы евроатлантических сил по отъему суверенитета бывших советских республик. И, порой, это происходит путем дестабилизации ситуаций. Сейчас в Молдавии запущен процесс по ликвидации одного из символов государства – молдавского языка. Далее следует ждать серьезных актов русофобии. Как это было в 1992 году. Тогда, к сожалению, провокации привели к вооруженному конфликту. Хочется надеяться, что сегодня такие провокации не будут осуществлены в отношении миротворческих сил в зоне безопасности на Днестре", - отметил Танасий в комментарии для РИА Новости.
По словам эксперта, исходя из заявлений видно, что нагнетают ситуацию и президент Майя Санду, и премьер Дорин Речан, которые, однако, до сих пор не высказали свою позицию по поводу заявлений Киева, что ВСУ смогут "освободить" Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны руководства Молдавии".
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"Мы разве с кем-то собираемся воевать? Почему гарант конституции, одна из задач которого защищать суверенитет страны, не осудила подобные выпады в адрес Молдавии. Не узнали мы позицию в защиту государства и от нового премьера. А ведь власти в Кишиневе считают Приднестровье частью Молдавии!" – сказал Танасий.
В ночь на 24 февраля ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако позже минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.