https://ria.ru/20230308/mobilizatsiya-1856643174.html

В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России

В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России - РИА Новости, 08.03.2023

В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России

Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом, говорится в ежегодной оценке... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:50

2023-03-08T22:50

2023-03-08T22:50

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир путин

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США. "Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом", - сказано в документе. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Выступая в среду на слушаниях в сенате, директор национальной разведки США Аврил Хэйнс высказала предположение, что без налаживания поставок боеприпасов из-за рубежа и мобилизации Россия может отказаться от наступательных операций на Украине и перейти к обороне занятых территорий. Она дала понять, что не прогнозирует для России возможностей "крупных территориальных приобретений" в нынешнем году. В докладе спецслужб высказывается оценка, что российские войска вряд ли смогут в 2023 году полностью взять под свой контроль Донбасс. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851669504.html

https://ria.ru/20230131/kontrol-1848664633.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии