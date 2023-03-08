Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/mobilizatsiya-1856643174.html
В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России
В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России - РИА Новости, 08.03.2023
В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России
Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом, говорится в ежегодной оценке... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T22:50
2023-03-08T22:50
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834416636_0:197:3076:1927_1920x0_80_0_0_1ec94ea50a59d6e04e181f9485d070ff.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США. "Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом", - сказано в документе. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Выступая в среду на слушаниях в сенате, директор национальной разведки США Аврил Хэйнс высказала предположение, что без налаживания поставок боеприпасов из-за рубежа и мобилизации Россия может отказаться от наступательных операций на Украине и перейти к обороне занятых территорий. Она дала понять, что не прогнозирует для России возможностей "крупных территориальных приобретений" в нынешнем году. В докладе спецслужб высказывается оценка, что российские войска вряд ли смогут в 2023 году полностью взять под свой контроль Донбасс. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851669504.html
https://ria.ru/20230131/kontrol-1848664633.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834416636_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_9b4f1f55fd482f2ec7b4bb64e51f1662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России

Разведка США считает, что частичная мобилизация в России даст полный эффект весной и летом

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США.
"Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
Выступая в среду на слушаниях в сенате, директор национальной разведки США Аврил Хэйнс высказала предположение, что без налаживания поставок боеприпасов из-за рубежа и мобилизации Россия может отказаться от наступательных операций на Украине и перейти к обороне занятых территорий. Она дала понять, что не прогнозирует для России возможностей "крупных территориальных приобретений" в нынешнем году.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации
13 февраля, 12:42
В докладе спецслужб высказывается оценка, что российские войска вряд ли смогут в 2023 году полностью взять под свой контроль Донбасс.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных
31 января, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала