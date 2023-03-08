В США рассказали, когда проявится эффект от частичной мобилизации в России
Разведка США считает, что частичная мобилизация в России даст полный эффект весной и летом
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США.
"Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
Выступая в среду на слушаниях в сенате, директор национальной разведки США Аврил Хэйнс высказала предположение, что без налаживания поставок боеприпасов из-за рубежа и мобилизации Россия может отказаться от наступательных операций на Украине и перейти к обороне занятых территорий. Она дала понять, что не прогнозирует для России возможностей "крупных территориальных приобретений" в нынешнем году.
В докладе спецслужб высказывается оценка, что российские войска вряд ли смогут в 2023 году полностью взять под свой контроль Донбасс.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.