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На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 08.03.2023
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13:55 08.03.2023 (обновлено: 14:08 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/mkad-1856576217.html
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 08.03.2023
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:55
2023-03-08T14:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 92 км МКАД (в направлении Осташковского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии осложнено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей

На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На внешней стороне 92 км МКАД (в направлении Осташковского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии осложнено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
© Фото : @DtOperativno/TelegramДТП на внешней стороне 92 км МКАД
ДТП на внешней стороне 92 км МКАД - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : @DtOperativno/Telegram
ДТП на внешней стороне 92 км МКАД
 
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