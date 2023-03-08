https://ria.ru/20230308/mkad-1856576217.html

На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей

На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 08.03.2023

На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:55

2023-03-08T13:55

2023-03-08T14:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 92 км МКАД (в направлении Осташковского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии осложнено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва