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На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 08.03.2023
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:55
2023-03-08T13:55
2023-03-08T14:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, движение в районе аварии осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 92 км МКАД (в направлении Осташковского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии осложнено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей