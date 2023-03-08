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Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
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04:27 08.03.2023 (обновлено: 04:38 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/mishustin-1856523953.html
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 марта, подчеркнув, что женщины восхищают своим очарованием, нежностью и невероятной энергией,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T04:27
2023-03-08T04:38
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 марта, подчеркнув, что женщины восхищают своим очарованием, нежностью и невероятной энергией, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали. "Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах. А также умением, несмотря на колоссальную нагрузку, оставаться добрыми, отзывчивыми, обаятельными. Ваши поддержка, внимание и забота вдохновляют нас", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова. Премьер-министр уверен, что женщины привносят в жизнь краски, делают ее яркой и гармоничной. "Желаю вам успехов во всех начинаниях. Будьте любимы и счастливы", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230308/zolotov-1856516297.html
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михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, Россия
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их очарование, нежность и невероятную энергию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 марта, подчеркнув, что женщины восхищают своим очарованием, нежностью и невероятной энергией, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
Директор Росгвардии Виктор Золотов
Глава Росгвардии поздравил женщин с 8 Марта
Вчера, 00:33
"Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах. А также умением, несмотря на колоссальную нагрузку, оставаться добрыми, отзывчивыми, обаятельными. Ваши поддержка, внимание и забота вдохновляют нас", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова. Премьер-министр уверен, что женщины привносят в жизнь краски, делают ее яркой и гармоничной.
"Желаю вам успехов во всех начинаниях. Будьте любимы и счастливы", - добавил премьер.
Военнослужащие Росгвардии поздравили женщин, работающих в школе и районной больнице Мариуполя, с наступающим Международным женским днем
Росгвардейцы поздравили учителей и врачей в Мариуполе с наступающим 8 Марта
7 марта, 17:29
 
Михаил МишустинРоссия
 
 
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