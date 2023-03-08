https://ria.ru/20230308/mishustin-1856523953.html

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 марта, подчеркнув, что женщины восхищают своим очарованием, нежностью и невероятной энергией,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T04:27

2023-03-08T04:27

2023-03-08T04:38

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 марта, подчеркнув, что женщины восхищают своим очарованием, нежностью и невероятной энергией, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали. "Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах. А также умением, несмотря на колоссальную нагрузку, оставаться добрыми, отзывчивыми, обаятельными. Ваши поддержка, внимание и забота вдохновляют нас", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова. Премьер-министр уверен, что женщины привносят в жизнь краски, делают ее яркой и гармоничной. "Желаю вам успехов во всех начинаниях. Будьте любимы и счастливы", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230308/zolotov-1856516297.html

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html

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михаил мишустин, россия