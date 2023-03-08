https://ria.ru/20230308/makkarti-1856602142.html

Спикер конгресса США отказался от приглашения Зеленского посетить Украину

Спикер конгресса США отказался от приглашения Зеленского посетить Украину - РИА Новости, 08.03.2023

Спикер конгресса США отказался от приглашения Зеленского посетить Украину

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти отверг предложение Владимира Зеленского посетить Украину. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:58

2023-03-08T16:58

2023-03-08T18:10

в мире

украина

кевин маккарти

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майкл маккол

конгресс сша

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти отверг предложение Владимира Зеленского посетить Украину.Ранее Зеленский пригласил Маккарти в страну, чтобы тот ознакомился с ситуацией на местах. В свою очередь, издание Punchbowl News сообщило, что киевские власти пытаются организовать телефонный разговор между президентом и спикером палаты представителей. По данным СМИ, звонок еще не запланировали. Предмет возможного разговора также не уточнялся. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к поддержке Киева. В свою очередь, Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230308/makkarti-1856524560.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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