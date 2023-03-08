Спикер конгресса США отказался от приглашения Зеленского посетить Украину
Спикер конгресса США Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Украину
© AP Photo / Jose Luis MaganaСпикер палаты представителей США Кевин Маккарти
© AP Photo / Jose Luis Magana
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти отверг предложение Владимира Зеленского посетить Украину.
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"Давайте внесем предельную ясность в то, что я сказал: никаких открытых чеков, хорошо?.. Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет", — приводит телеканал CNN его слова.
Ранее Зеленский пригласил Маккарти в страну, чтобы тот ознакомился с ситуацией на местах. В свою очередь, издание Punchbowl News сообщило, что киевские власти пытаются организовать телефонный разговор между президентом и спикером палаты представителей. По данным СМИ, звонок еще не запланировали. Предмет возможного разговора также не уточнялся.
В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к поддержке Киева. В свою очередь, Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В конце января американский посол в Киеве Бриджит Бринк сообщила о прибытии на Украину инспекторов из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.