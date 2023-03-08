https://ria.ru/20230308/kultura-1856574002.html
Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество
Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество - РИА Новости, 08.03.2023
Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество
Президент России Владимир Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, которые объединяют общество. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:34
2023-03-08T13:34
2023-03-08T13:34
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, которые объединяют общество. "Чрезвычайно значимо в наши дни сбережение, изучение уникального культурного наследия России… Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас", - сказал Путин на церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги.
https://ria.ru/20230302/proekty-1855449391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество
Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, объединяющими общество