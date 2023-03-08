https://ria.ru/20230308/kultura-1856574002.html

Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество

Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество - РИА Новости, 08.03.2023

Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество

Президент России Владимир Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, которые объединяют общество. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:34

2023-03-08T13:34

2023-03-08T13:34

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, которые объединяют общество. "Чрезвычайно значимо в наши дни сбережение, изучение уникального культурного наследия России… Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас", - сказал Путин на церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги.

https://ria.ru/20230302/proekty-1855449391.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество