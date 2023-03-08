https://ria.ru/20230308/kompensatsiya-1856621957.html
Боррель назвал сумму компенсаций странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву
Боррель назвал сумму компенсаций странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву - РИА Новости, 08.03.2023
Боррель назвал сумму компенсаций странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву
Так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине, сообщил по итогам встречи в Стокгольме... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T19:31
2023-03-08T19:31
2023-03-08T20:40
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине, сообщил по итогам встречи в Стокгольме глав минобороны стран ЕС верховный представитель по внешней политике и безопасности союза Жозеп Боррель. "Европейский фонд мира вернул государствам-членам ЕС порядка 450 миллионов евро за боеприпасы, поставленные на Украину", - сказал он. По словам Борреля, в настоящее время "боевые действия очень затратны с точки зрения артиллерийских боеприпасов". "Это десятки тысяч выстрелов ежедневно", - указал он. Боррель уверен, что ЕС нужно ускорить поставки. "Каждый день боеприпасы из государств ЕС прибывают на Украину. Это непрекращающийся поток. Но он должен быть увеличен. Надо поставлять быстрее и больше", - отметил верховный представитель ЕС по безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/polsha-1856609854.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель назвал сумму компенсаций странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву
Боррель: фонд мира компенсировал странам ЕС 450 миллионов евро за боеприпасы для Украины
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине, сообщил по итогам встречи в Стокгольме глав минобороны стран ЕС верховный представитель по внешней политике и безопасности союза Жозеп Боррель.
"Европейский фонд мира вернул государствам-членам ЕС порядка 450 миллионов евро за боеприпасы, поставленные на Украину", - сказал он.
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По словам Борреля, в настоящее время "боевые действия очень затратны с точки зрения артиллерийских боеприпасов". "Это десятки тысяч выстрелов ежедневно", - указал он.
Боррель уверен, что ЕС нужно ускорить поставки. "Каждый день боеприпасы из государств ЕС прибывают на Украину. Это непрекращающийся поток. Но он должен быть увеличен. Надо поставлять быстрее и больше", - отметил верховный представитель ЕС по безопасности.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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