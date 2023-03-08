https://ria.ru/20230308/khischenie-1856581488.html
СБУ раскрыла схему хищения государственного газа
СБУ раскрыла схему хищения государственного газа - РИА Новости, 08.03.2023
СБУ раскрыла схему хищения государственного газа
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении схемы хищения государственного газа на сумму 2,7 миллиона долларов. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:41
2023-03-08T14:41
2023-03-08T14:41
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении схемы хищения государственного газа на сумму 2,7 миллиона долларов. "Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, который принадлежит ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным службы безопасности, к организации незаконного оборота причастен менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива. Подозреваемые осуществили незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов. Суд арестовал почти 3,5 миллиона кубических метров газа на сумму 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов). В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, служба безопасности украины, в мире
Украина, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ раскрыла схему хищения государственного газа
СБУ раскрыла схему хищения государственного газа на 2,7 миллиона долларов
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила
о разоблачении схемы хищения государственного газа на сумму 2,7 миллиона долларов.
"Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, который принадлежит ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным службы безопасности, к организации незаконного оборота причастен менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива. Подозреваемые осуществили незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов. Суд арестовал почти 3,5 миллиона кубических метров газа на сумму 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).
В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины
("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщает ведомство.
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