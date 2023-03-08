https://ria.ru/20230308/khischenie-1856581488.html

СБУ раскрыла схему хищения государственного газа

СБУ раскрыла схему хищения государственного газа - РИА Новости, 08.03.2023

СБУ раскрыла схему хищения государственного газа

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении схемы хищения государственного газа на сумму 2,7 миллиона долларов. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:41

2023-03-08T14:41

2023-03-08T14:41

украина

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении схемы хищения государственного газа на сумму 2,7 миллиона долларов. "Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, который принадлежит ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным службы безопасности, к организации незаконного оборота причастен менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива. Подозреваемые осуществили незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов. Суд арестовал почти 3,5 миллиона кубических метров газа на сумму 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов). В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, служба безопасности украины, в мире