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Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов посетителей - РИА Новости, 08.03.2023
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11:10 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/investportal-1856553650.html
Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов посетителей
Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов посетителей - РИА Новости, 08.03.2023
Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов посетителей
Количество уникальных посетителей на Инвестиционном портале Москвы за девять лет его работы превысило 10 миллионов, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:10
2023-03-08T11:10
технологии
москва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество уникальных посетителей на Инвестиционном портале Москвы за девять лет его работы превысило 10 миллионов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестпортал востребован предпринимателями, а число его пользователей поступательно растет. Только за прошлый год на ресурсе зафиксировано 2,4 миллиона уникальных посетителей, что на 850 тысяч больше, чем годом ранее. С начала этого года сайт посетили более 312 тысяч человек, тогда как за тот же период 2022 года – 282 тысячи", – отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отметил вице-мэр, число пользователей Инвестпортала растет благодаря непрерывному развитию онлайн-сервисов и внедрению нового функционала ресурса.Например, в прошлом году был доработан раздел "Имущество от города", где представлены объекты городского имущества, которые жители, инвесторы и предприниматели могут приобрести напрямую у столицы. В настоящее время на портале представлена информация по более, чем 5,6 тысячи объектам городской собственности.Отмечается, что самой востребованной функцией портала остается запись на осмотр объектов городских торгов, которой воспользовались более 241,5 тысячи раз. Также востребована инвестиционная карта, где предприниматели могут подобрать недвижимость с хорошей проходимостью или подходящей целевой аудиторией.Популярностью также пользуется навигатор мер поддержки, позволяющий выбрать наиболее оптимальные налоговые льготы, субсидии, гранты среди федеральных и региональных программ – всего 158 преференций. В прошлом году этим сервисом воспользовались 15,6 тысячи предпринимателей, что на 12,1 тысячи больше, чем в 2021 году. Всего чуть более чем за два года работы навигатором воспользовались 19,6 тысячи уникальных посетителей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230303/investportal-1855572706.html
https://ria.ru/20220202/predprinimateli-1770678272.html
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технологии, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Технологии, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов посетителей

Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов уникальных посетителей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество уникальных посетителей на Инвестиционном портале Москвы за девять лет его работы превысило 10 миллионов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестпортал востребован предпринимателями, а число его пользователей поступательно растет. Только за прошлый год на ресурсе зафиксировано 2,4 миллиона уникальных посетителей, что на 850 тысяч больше, чем годом ранее. С начала этого года сайт посетили более 312 тысяч человек, тогда как за тот же период 2022 года – 282 тысячи", – отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Заммэра Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили 19 миллионов раз
3 марта, 12:10
Как отметил вице-мэр, число пользователей Инвестпортала растет благодаря непрерывному развитию онлайн-сервисов и внедрению нового функционала ресурса.
Например, в прошлом году был доработан раздел "Имущество от города", где представлены объекты городского имущества, которые жители, инвесторы и предприниматели могут приобрести напрямую у столицы. В настоящее время на портале представлена информация по более, чем 5,6 тысячи объектам городской собственности.
Отмечается, что самой востребованной функцией портала остается запись на осмотр объектов городских торгов, которой воспользовались более 241,5 тысячи раз. Также востребована инвестиционная карта, где предприниматели могут подобрать недвижимость с хорошей проходимостью или подходящей целевой аудиторией.
Популярностью также пользуется навигатор мер поддержки, позволяющий выбрать наиболее оптимальные налоговые льготы, субсидии, гранты среди федеральных и региональных программ – всего 158 преференций. В прошлом году этим сервисом воспользовались 15,6 тысячи предпринимателей, что на 12,1 тысячи больше, чем в 2021 году. Всего чуть более чем за два года работы навигатором воспользовались 19,6 тысячи уникальных посетителей, говорится в сообщении.
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ТехнологииМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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