https://ria.ru/20230308/gruzovik-1856529359.html

В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу

В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу - РИА Новости, 08.03.2023

В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу

Небольшой грузовик протаранил толпу людей в среду в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате три человека погибли и еще пятеро получили... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:28

2023-03-08T07:28

2023-03-08T07:40

южная корея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_7:0:1995:1118_1920x0_80_0_0_9fda5330a5db6917f7f09b2cdbbae0c8.jpg

СЕУЛ, 8 мар – РИА Новости. Небольшой грузовик протаранил толпу людей в среду в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате три человека погибли и еще пятеро получили серьезные ранения, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что 1-тонный грузовик, перевозивший удобрения, врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10.30 (04.30 мск). В результате аварии погибли три человека. Еще пятеро были серьезно ранены, и 12 других человек также получили травмы. Все они были отправлены в больницу для лечения. Отмечается, что число погибших может возрасти, поскольку пострадавшие были в основном пожилыми людьми. Полиция выясняет точную причину аварии, предполагается, что виноват водитель грузовика.

https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, в мире