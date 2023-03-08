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В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу - РИА Новости, 08.03.2023
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07:28 08.03.2023 (обновлено: 07:40 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/gruzovik-1856529359.html
В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу
В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу - РИА Новости, 08.03.2023
В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу
Небольшой грузовик протаранил толпу людей в среду в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате три человека погибли и еще пятеро получили... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:28
2023-03-08T07:40
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 8 мар – РИА Новости. Небольшой грузовик протаранил толпу людей в среду в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате три человека погибли и еще пятеро получили серьезные ранения, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что 1-тонный грузовик, перевозивший удобрения, врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10.30 (04.30 мск). В результате аварии погибли три человека. Еще пятеро были серьезно ранены, и 12 других человек также получили травмы. Все они были отправлены в больницу для лечения. Отмечается, что число погибших может возрасти, поскольку пострадавшие были в основном пожилыми людьми. Полиция выясняет точную причину аварии, предполагается, что виноват водитель грузовика.
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южная корея, в мире
Южная Корея, В мире
В Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу

"Ренхап": в Южной Корее грузовик с удобрениями врезался в толпу, три человека погибли

© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 мар – РИА Новости. Небольшой грузовик протаранил толпу людей в среду в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате три человека погибли и еще пятеро получили серьезные ранения, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что 1-тонный грузовик, перевозивший удобрения, врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10.30 (04.30 мск). В результате аварии погибли три человека. Еще пятеро были серьезно ранены, и 12 других человек также получили травмы. Все они были отправлены в больницу для лечения.
Отмечается, что число погибших может возрасти, поскольку пострадавшие были в основном пожилыми людьми.
Полиция выясняет точную причину аварии, предполагается, что виноват водитель грузовика.
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