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Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности - РИА Новости, 08.03.2023
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23:55 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856646800.html
Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности
Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности - РИА Новости, 08.03.2023
Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности
Госдепартамент США призвал власти Грузии и демонстрантов, которые протестуют против проекта закона об иноагентах, к сдержанности и предупредил, что утверждение... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:55
2023-03-08T23:55
в мире
грузия
сша
государственный департамент сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти Грузии и демонстрантов, которые протестуют против проекта закона об иноагентах, к сдержанности и предупредил, что утверждение инициативы угрожает отношениям страны со стратегическими партнерами и ее евроатлантическому будущему. Он заявил, что США глубоко обеспокоены законопроектом, и назвал его "вдохновленным Кремлем". "Продвижение в парламенте этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию... повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу ее евроатлантическое будущее", - сказал Прайс.
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в мире, грузия, сша, государственный департамент сша, нед прайс
В мире, Грузия, США, Государственный департамент США, Нед Прайс
Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности

Госдеп предупредил об угрозе евроатлантическому будущему Грузии из-за закона об иноагентах

© Sputnik | Перейти в медиабанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти Грузии и демонстрантов, которые протестуют против проекта закона об иноагентах, к сдержанности и предупредил, что утверждение инициативы угрожает отношениям страны со стратегическими партнерами и ее евроатлантическому будущему.
«
"Мы призываем правительство Грузии уважать свободу мирного собрания и мирных протестов. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных или насильственных действий, уважать законы и демократические ценности Грузии", - сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
Он заявил, что США глубоко обеспокоены законопроектом, и назвал его "вдохновленным Кремлем".
"Продвижение в парламенте этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию... повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу ее евроатлантическое будущее", - сказал Прайс.
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Вчера, 12:43
 
В миреГрузияСШАГосударственный департамент СШАНед Прайс
 
 
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