https://ria.ru/20230308/gruziya-1856646800.html

Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности

Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности - РИА Новости, 08.03.2023

Госдеп призвал власти Грузии и демонстрантов к сдержанности

Госдепартамент США призвал власти Грузии и демонстрантов, которые протестуют против проекта закона об иноагентах, к сдержанности и предупредил, что утверждение... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:55

2023-03-08T23:55

2023-03-08T23:55

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти Грузии и демонстрантов, которые протестуют против проекта закона об иноагентах, к сдержанности и предупредил, что утверждение инициативы угрожает отношениям страны со стратегическими партнерами и ее евроатлантическому будущему. Он заявил, что США глубоко обеспокоены законопроектом, и назвал его "вдохновленным Кремлем". "Продвижение в парламенте этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию... повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу ее евроатлантическое будущее", - сказал Прайс.

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в мире, грузия, сша, государственный департамент сша, нед прайс