https://ria.ru/20230308/gruziya-1856597729.html

Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии

Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 08.03.2023

Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии

Стремление Грузии принять закон об иноагентах вполне понятно, но иностранное вмешательство в попытки его пресечь остаётся неясным, заявил вице-спикер СФ... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:22

2023-03-08T16:22

2023-03-08T16:22

в мире

грузия

тбилиси

вашингтон (штат)

жозеп боррель

константин косачев

евросоюз

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Стремление Грузии принять закон об иноагентах вполне понятно, но иностранное вмешательство в попытки его пресечь остаётся неясным, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. "Стремление грузинских парламентариев принять такой же закон вполне понятно. Непонятным остается иностранное вмешательство в чисто внутренний законодательный процесс, который направлен на пресечение этого самого иностранного вмешательства", - написал он в своём телеграм-канале. Косачев отметил, что больше всего о недопустимости контролирования кричат Вашингтон и Брюссель. "При этом именно американский FARA (американский закон об иноагентах – ред.) предусматривает самые жесткие санкции в мире за иностранное вмешательство: штраф до $10 тыс. и/или тюремное заключение сроком до пяти лет. Иностранец, признанный виновным в его нарушении, также подлежит депортации после отбытия наказания", - напомнил сенатор. Именно по этой причине говорить, что "закон написан под диктовку Москвы", значит откровенно врать". "Россия не была первой страной, в которой принято законодательство о контроле в отношении неправительственных организаций с иностранным финансированием. Очевидно, что Россия не стала последней страной, в которой принято такое законодательство, поскольку в современных условиях у общества есть запрос на национальное развитие без какого-либо вмешательства извне", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230308/borrel-1856566851.html

https://ria.ru/20230308/borrel-1856550395.html

грузия

тбилиси

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, вашингтон (штат), жозеп боррель, константин косачев, евросоюз