https://ria.ru/20230308/gruziya-1856597729.html
Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии
Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 08.03.2023
Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии
Стремление Грузии принять закон об иноагентах вполне понятно, но иностранное вмешательство в попытки его пресечь остаётся неясным, заявил вице-спикер СФ... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:22
2023-03-08T16:22
2023-03-08T16:22
в мире
грузия
тбилиси
вашингтон (штат)
жозеп боррель
константин косачев
евросоюз
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Стремление Грузии принять закон об иноагентах вполне понятно, но иностранное вмешательство в попытки его пресечь остаётся неясным, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. "Стремление грузинских парламентариев принять такой же закон вполне понятно. Непонятным остается иностранное вмешательство в чисто внутренний законодательный процесс, который направлен на пресечение этого самого иностранного вмешательства", - написал он в своём телеграм-канале. Косачев отметил, что больше всего о недопустимости контролирования кричат Вашингтон и Брюссель. "При этом именно американский FARA (американский закон об иноагентах – ред.) предусматривает самые жесткие санкции в мире за иностранное вмешательство: штраф до $10 тыс. и/или тюремное заключение сроком до пяти лет. Иностранец, признанный виновным в его нарушении, также подлежит депортации после отбытия наказания", - напомнил сенатор. Именно по этой причине говорить, что "закон написан под диктовку Москвы", значит откровенно врать". "Россия не была первой страной, в которой принято законодательство о контроле в отношении неправительственных организаций с иностранным финансированием. Очевидно, что Россия не стала последней страной, в которой принято такое законодательство, поскольку в современных условиях у общества есть запрос на национальное развитие без какого-либо вмешательства извне", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230308/borrel-1856566851.html
https://ria.ru/20230308/borrel-1856550395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, вашингтон (штат), жозеп боррель, константин косачев, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Вашингтон (штат), Жозеп Боррель, Константин Косачев, Евросоюз
Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии
Вице-спикер Совфеда Косачев: стремление Грузии принять закон об иноагентах вполне понятно
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Стремление Грузии принять закон об иноагентах вполне понятно, но иностранное вмешательство в попытки его пресечь остаётся неясным, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси
законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС
и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.
Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии, заявили в Совфеде
"Стремление грузинских парламентариев принять такой же закон вполне понятно. Непонятным остается иностранное вмешательство в чисто внутренний законодательный процесс, который направлен на пресечение этого самого иностранного вмешательства", - написал он в своём телеграм-канале.
Косачев отметил, что больше всего о недопустимости контролирования кричат Вашингтон
и Брюссель
.
"При этом именно американский FARA (американский закон об иноагентах – ред.) предусматривает самые жесткие санкции в мире за иностранное вмешательство: штраф до $10 тыс. и/или тюремное заключение сроком до пяти лет. Иностранец, признанный виновным в его нарушении, также подлежит депортации после отбытия наказания", - напомнил сенатор.
Именно по этой причине говорить, что "закон написан под диктовку Москвы", значит откровенно врать".
"Россия не была первой страной, в которой принято законодательство о контроле в отношении неправительственных организаций с иностранным финансированием. Очевидно, что Россия
не стала последней страной, в которой принято такое законодательство, поскольку в современных условиях у общества есть запрос на национальное развитие без какого-либо вмешательства извне", - заключил парламентарий.
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