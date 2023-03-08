https://ria.ru/20230308/gosdolg-1856374080.html
Заплатить по счетам: Россия избавилась от ненужных долгов
Заплатить по счетам: Россия избавилась от ненужных долгов - РИА Новости, 08.03.2023
Заплатить по счетам: Россия избавилась от ненужных долгов
Внешний госдолг сократился. Санкции существенно осложнили привлечение средств на международной арене, но выручает внутренний рынок. Оптимальный уровень долговой РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:00
2023-03-08T08:00
2023-03-08T08:17
россия
экономика
большая двадцатка
министерство финансов рф (минфин россии)
китай
ближний восток
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внешний госдолг сократился. Санкции существенно осложнили привлечение средств на международной арене, но выручает внутренний рынок. Оптимальный уровень долговой нагрузки придает устойчивость финансовой системе и минимизирует экономические риски.Закрыть дефицитВ 2019-м Россия была должна зарубежным инвесторам 3,395 триллиона рублей, в 2020-м — 4,189, в 2021-м — 4,435. Сейчас — 4,039. Плюс внутренние заимствования — 18,781 триллиона.По данным Счетной палаты, общая сумма увеличилась до 22,82 триллиона (год назад было 20,9). Но показатель относительно ВВП снизился на один процентный пункт — до 17,1%.Минфин и впредь планирует наращивать заимствования: к 2025-му — до 29,9 триллиона рублей. Надо закрывать бюджетный дефицит, возникший из-за беспрецедентных санкций Запада.В этом году ожидают минус 2,9 триллиона рублей, или два процента ВВП. В 2024-м — 2,2 триллиона (1,4%), в 2025-м — 1,3 (0,7%). Отметим, что меньше 3,5% считается нормой.Разрыв между доходами и расходами устраняют и за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2022-м оттуда взяли триллион. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение долга в разумных пределах позволит сохранить средства "главной кубышки"."Негативные прогнозы насчет бюджета представляются сильно преувеличенными. Да, нефтегазовые поступления уменьшатся, но постепенно расширяется экспорт зерна, а также продукции перерабатывающих отраслей. Темпы невысокие, 1,0-2,5%, зато устойчивые", — указывает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России.Есть где занятьПравительство полагается в основном на внутренний рынок: международное финансирование затруднено. Кроме того, на активы недружественных нерезидентов наложены ограничения, инвестировать в российские облигации им нельзя.Хватает собственных кредиторов. В первую очередь это госбанки и крупнейшие финансово-промышленные группы, уточняет Дмитрий Мазанов, представитель компании Trader Income."В четвертом квартале Минфин разместил ОФЗ на 3,14 триллиона рублей. Этого удалось достичь в том числе благодаря бумагам с переменным купоном, которые активно приобретали госбанки. В начале 2023-го ведомство снизило объемы привлечения средств и использует в качестве основного инструмента классические ОФЗ с фиксированным купоном", — говорит Михаил Беспалов, аналитик КСП "Капитал".Внешние рынки тоже закрыты не все. "Доступны, например, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия и Китай. Тем не менее внутренние заимствования безопаснее с точки зрения потенциальных вторичных санкций, ведь от бывших западных "партнеров" всего можно ожидать", — рассуждает Хачатурян.Безопасный уровеньДолговая нагрузка России остается одной из самых низких в мире — 15,6% ВВП — и в ближайшие три года не превысит 20%. Это лучший показатель среди всех стран из G20.Всемирный банк считает проблемным госдолг от 77% ВВП, но и с таким бременем многие развитые экономики живут десятилетиями. Так, в Японии — более 200% ВВП, США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71.Правительство вполне могло бы увеличить этот параметр хоть в два раза. Но пока этого не планируют.Как подчеркивает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle, важно, на что потратят привлеченные средства. Если на поддержку производства, то ВВП вырастет. Соответственно, при госдолге в 20-25% ВВП экономика сохранит устойчивость.Структура долгаВнутренние заимствования в любом случае предпочтительнее."Обслуживание просчитать легче, так как это в основном зависит от ключевой ставки ЦБ. Внешние долги несут риски, связанные с переоценкой из-за изменения курса национальной валюты", — поясняет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".Печальный опыт уже был: в 1998-м преобладали внешние заимствования (80%). Рубль обвалился, и объявили дефолт. Сейчас это исключено.
https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html
https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, большая двадцатка, министерство финансов рф (минфин россии), китай, ближний восток, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Большая двадцатка, Министерство финансов РФ (Минфин России), Китай, Ближний Восток, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внешний госдолг сократился. Санкции существенно осложнили привлечение средств на международной арене, но выручает внутренний рынок. Оптимальный уровень долговой нагрузки придает устойчивость финансовой системе и минимизирует экономические риски.
В 2019-м Россия была должна зарубежным инвесторам 3,395 триллиона рублей, в 2020-м — 4,189, в 2021-м — 4,435. Сейчас — 4,039. Плюс внутренние заимствования — 18,781 триллиона.
По данным Счетной палаты, общая сумма увеличилась до 22,82 триллиона (год назад было 20,9). Но показатель относительно ВВП снизился на один процентный пункт — до 17,1%.
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Минфин и впредь планирует наращивать заимствования: к 2025-му — до 29,9 триллиона рублей. Надо закрывать бюджетный дефицит, возникший из-за беспрецедентных санкций Запада.
В этом году ожидают минус 2,9 триллиона рублей, или два процента ВВП. В 2024-м — 2,2 триллиона (1,4%), в 2025-м — 1,3 (0,7%). Отметим, что меньше 3,5% считается нормой.
Разрыв между доходами и расходами устраняют и за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2022-м оттуда взяли триллион. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение долга в разумных пределах позволит сохранить средства "главной кубышки".
"Негативные прогнозы насчет бюджета представляются сильно преувеличенными. Да, нефтегазовые поступления уменьшатся, но постепенно расширяется экспорт зерна, а также продукции перерабатывающих отраслей. Темпы невысокие, 1,0-2,5%, зато устойчивые", — указывает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России.
Правительство полагается в основном на внутренний рынок: международное финансирование затруднено. Кроме того, на активы недружественных нерезидентов наложены ограничения, инвестировать в российские облигации им нельзя.
Хватает собственных кредиторов. В первую очередь это госбанки и крупнейшие финансово-промышленные группы, уточняет Дмитрий Мазанов, представитель компании Trader Income.
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"В четвертом квартале Минфин разместил ОФЗ на 3,14 триллиона рублей. Этого удалось достичь в том числе благодаря бумагам с переменным купоном, которые активно приобретали госбанки. В начале 2023-го ведомство снизило объемы привлечения средств и использует в качестве основного инструмента классические ОФЗ с фиксированным купоном", — говорит Михаил Беспалов, аналитик КСП "Капитал".
Внешние рынки тоже закрыты не все. "Доступны, например, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия и Китай. Тем не менее внутренние заимствования безопаснее с точки зрения потенциальных вторичных санкций, ведь от бывших западных "партнеров" всего можно ожидать", — рассуждает Хачатурян.
Долговая нагрузка России остается одной из самых низких в мире — 15,6% ВВП — и в ближайшие три года не превысит 20%. Это лучший показатель среди всех стран из G20.
Всемирный банк считает проблемным госдолг от 77% ВВП, но и с таким бременем многие развитые экономики живут десятилетиями. Так, в Японии — более 200% ВВП, США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71.
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Правительство вполне могло бы увеличить этот параметр хоть в два раза. Но пока этого не планируют.
Как подчеркивает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle, важно, на что потратят привлеченные средства. Если на поддержку производства, то ВВП вырастет. Соответственно, при госдолге в 20-25% ВВП экономика сохранит устойчивость.
Внутренние заимствования в любом случае предпочтительнее.
"Обслуживание просчитать легче, так как это в основном зависит от ключевой ставки ЦБ. Внешние долги несут риски, связанные с переоценкой из-за изменения курса национальной валюты", — поясняет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".
Печальный опыт уже был: в 1998-м преобладали внешние заимствования (80%). Рубль обвалился, и объявили дефолт. Сейчас это исключено.