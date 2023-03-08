https://ria.ru/20230308/gosdolg-1856374080.html

Заплатить по счетам: Россия избавилась от ненужных долгов

Заплатить по счетам: Россия избавилась от ненужных долгов - РИА Новости, 08.03.2023

Заплатить по счетам: Россия избавилась от ненужных долгов

Внешний госдолг сократился. Санкции существенно осложнили привлечение средств на международной арене, но выручает внутренний рынок. Оптимальный уровень долговой РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:00

2023-03-08T08:00

2023-03-08T08:17

россия

экономика

большая двадцатка

министерство финансов рф (минфин россии)

китай

ближний восток

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внешний госдолг сократился. Санкции существенно осложнили привлечение средств на международной арене, но выручает внутренний рынок. Оптимальный уровень долговой нагрузки придает устойчивость финансовой системе и минимизирует экономические риски.Закрыть дефицитВ 2019-м Россия была должна зарубежным инвесторам 3,395 триллиона рублей, в 2020-м — 4,189, в 2021-м — 4,435. Сейчас — 4,039. Плюс внутренние заимствования — 18,781 триллиона.По данным Счетной палаты, общая сумма увеличилась до 22,82 триллиона (год назад было 20,9). Но показатель относительно ВВП снизился на один процентный пункт — до 17,1%.Минфин и впредь планирует наращивать заимствования: к 2025-му — до 29,9 триллиона рублей. Надо закрывать бюджетный дефицит, возникший из-за беспрецедентных санкций Запада.В этом году ожидают минус 2,9 триллиона рублей, или два процента ВВП. В 2024-м — 2,2 триллиона (1,4%), в 2025-м — 1,3 (0,7%). Отметим, что меньше 3,5% считается нормой.Разрыв между доходами и расходами устраняют и за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2022-м оттуда взяли триллион. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение долга в разумных пределах позволит сохранить средства "главной кубышки"."Негативные прогнозы насчет бюджета представляются сильно преувеличенными. Да, нефтегазовые поступления уменьшатся, но постепенно расширяется экспорт зерна, а также продукции перерабатывающих отраслей. Темпы невысокие, 1,0-2,5%, зато устойчивые", — указывает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России.Есть где занятьПравительство полагается в основном на внутренний рынок: международное финансирование затруднено. Кроме того, на активы недружественных нерезидентов наложены ограничения, инвестировать в российские облигации им нельзя.Хватает собственных кредиторов. В первую очередь это госбанки и крупнейшие финансово-промышленные группы, уточняет Дмитрий Мазанов, представитель компании Trader Income."В четвертом квартале Минфин разместил ОФЗ на 3,14 триллиона рублей. Этого удалось достичь в том числе благодаря бумагам с переменным купоном, которые активно приобретали госбанки. В начале 2023-го ведомство снизило объемы привлечения средств и использует в качестве основного инструмента классические ОФЗ с фиксированным купоном", — говорит Михаил Беспалов, аналитик КСП "Капитал".Внешние рынки тоже закрыты не все. "Доступны, например, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия и Китай. Тем не менее внутренние заимствования безопаснее с точки зрения потенциальных вторичных санкций, ведь от бывших западных "партнеров" всего можно ожидать", — рассуждает Хачатурян.Безопасный уровеньДолговая нагрузка России остается одной из самых низких в мире — 15,6% ВВП — и в ближайшие три года не превысит 20%. Это лучший показатель среди всех стран из G20.Всемирный банк считает проблемным госдолг от 77% ВВП, но и с таким бременем многие развитые экономики живут десятилетиями. Так, в Японии — более 200% ВВП, США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71.Правительство вполне могло бы увеличить этот параметр хоть в два раза. Но пока этого не планируют.Как подчеркивает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle, важно, на что потратят привлеченные средства. Если на поддержку производства, то ВВП вырастет. Соответственно, при госдолге в 20-25% ВВП экономика сохранит устойчивость.Структура долгаВнутренние заимствования в любом случае предпочтительнее."Обслуживание просчитать легче, так как это в основном зависит от ключевой ставки ЦБ. Внешние долги несут риски, связанные с переоценкой из-за изменения курса национальной валюты", — поясняет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".Печальный опыт уже был: в 1998-м преобладали внешние заимствования (80%). Рубль обвалился, и объявили дефолт. Сейчас это исключено.

https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html

https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html

https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

россия

китай

ближний восток

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

россия, экономика, большая двадцатка, министерство финансов рф (минфин россии), китай, ближний восток, центральный банк рф (цб рф)