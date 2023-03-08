https://ria.ru/20230308/gasunie-1856557403.html
Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке"
Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке" - РИА Новости, 08.03.2023
Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке"
Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток" после диверсии, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:24
2023-03-08T11:24
2023-03-08T13:40
северный поток
в мире
нидерланды
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток" после диверсии, следует из пресс-релиза компании.Там отметили, что в условиях нынешней международной обстановки возобновления поставок по трубопроводу не ожидается. Исходя из этого, компания не рассчитывает на получение новых дивидендов.В компании уточнили, что находятся в тесном контакте с правительством Нидерландов и другими западноевропейскими акционерами Nord Stream относительно стабилизации ситуации на газопроводах для предотвращения дальнейшего экологического ущерба и обеспечения безопасности.Nord Stream AG — собственник "Северного потока". Его долями владеют "Газпром международные проекты" (51 процент), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5 процента), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по девять процентов).В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html
https://ria.ru/20230308/peskov-1856528511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, в мире, нидерланды
Северный поток, В мире, Нидерланды
Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке"
Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке" после ЧП
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток" после диверсии, следует из пресс-релиза
компании.
Там отметили, что в условиях нынешней международной обстановки возобновления поставок по трубопроводу не ожидается. Исходя из этого, компания не рассчитывает на получение новых дивидендов.
«
"Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что находятся в тесном контакте с правительством Нидерландов и другими западноевропейскими акционерами Nord Stream относительно стабилизации ситуации на газопроводах для предотвращения дальнейшего экологического ущерба и обеспечения безопасности.
Nord Stream AG — собственник "Северного потока". Его долями владеют "Газпром международные проекты" (51 процент), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5 процента), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по девять процентов).
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря
, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция
, Дания
и Германия
проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве
. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины
.
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"