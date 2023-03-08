https://ria.ru/20230308/fryazino-1856532586.html
Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест
Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест - РИА Новости, 08.03.2023
Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест
Научно-производственное предприятие "Исток" в подмосковном Фрязино модернизирует действующие и создаст новые производства, благодаря чему появится порядка двух... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:12
2023-03-08T08:12
2023-03-08T08:12
новости подмосковья
общество
фрязино
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
исток
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Исток" в подмосковном Фрязино модернизирует действующие и создаст новые производства, благодаря чему появится порядка двух тысяч рабочих мест к 2031 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил НПП "Исток" им. Шокина во вторник, где пообщался с сотрудниками и вручил областные награды. "НПП "Исток" реализует масштабный проект по модернизации существующих и созданию новых производственных мощностей… В прошлом году было введено 2 новых корпуса площадью более 15 тысяч квадратных метров, создано порядка 600 новых рабочих мест. К 2031-му сюда смогут трудоустроиться еще около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на текущий момент в "Истоке" трудятся более 7 тысяч человек, в том числе ученые, инженеры, технологи и рабочие. На предприятии производят СВЧ-электронику для всех видов связи, радиолокации и навигации. Свыше 3,5 тысячи сотрудников "Истока" - женщины. Губернатор Подмосковья осмотрел ситуационный центр предприятия, добавили в пресс-службе. Там в онлайн-режиме контролируются все производственные процессы с помощью 80 экранов, расположенных на 5-метровой демонстрационной стене. "В этом году у предприятия есть еще один важный повод, чтобы с гордостью говорить об успехах и достижениях. 80 лет назад в поселке Фрязино был основан Электровакуумный институт с опытным заводом (НИИ-160) … сегодня в зоне боевых действий успешно используются СВЧ-приборы, произведенные или разработанные во Фрязине", - добавил Воробьёв.
https://ria.ru/20230216/lider-1852536595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фрязино, московская область (подмосковье), андрей воробьев, исток
Новости Подмосковья, Общество, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Исток
Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест
Расширение производства НПП "Исток" во Фрязино позволит создать две тысячи рабочих мест
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Исток" в подмосковном Фрязино модернизирует действующие и создаст новые производства, благодаря чему появится порядка двух тысяч рабочих мест к 2031 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
посетил НПП "Исток" им. Шокина во вторник, где пообщался с сотрудниками и вручил областные награды.
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"НПП "Исток" реализует масштабный проект по модернизации существующих и созданию новых производственных мощностей… В прошлом году было введено 2 новых корпуса площадью более 15 тысяч квадратных метров, создано порядка 600 новых рабочих мест. К 2031-му сюда смогут трудоустроиться еще около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на текущий момент в "Истоке" трудятся более 7 тысяч человек, в том числе ученые, инженеры, технологи и рабочие. На предприятии производят СВЧ-электронику для всех видов связи, радиолокации и навигации. Свыше 3,5 тысячи сотрудников "Истока" - женщины.
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"Сегодня я здесь, чтобы, прежде всего, поблагодарить коллектив за работу, поздравить женщин с предстоящим праздником – 8 марта. Хорошо известно, что половина состава предприятия - это представительницы прекрасного пола, которые делают очень важную работу. Вы возглавляете бюро, лаборатории, отделы, знаете производство, ведете исследовательскую деятельность", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Подмосковья осмотрел ситуационный центр предприятия, добавили в пресс-службе. Там в онлайн-режиме контролируются все производственные процессы с помощью 80 экранов, расположенных на 5-метровой демонстрационной стене.
"В этом году у предприятия есть еще один важный повод, чтобы с гордостью говорить об успехах и достижениях. 80 лет назад в поселке Фрязино был основан Электровакуумный институт с опытным заводом (НИИ-160) … сегодня в зоне боевых действий успешно используются СВЧ-приборы, произведенные или разработанные во Фрязине", - добавил Воробьёв.
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