https://ria.ru/20230308/fryazino-1856532586.html

Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест

Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест - РИА Новости, 08.03.2023

Расширение НПП "Исток" во Фрязино позволит создать 2 тыс рабочих мест

Научно-производственное предприятие "Исток" в подмосковном Фрязино модернизирует действующие и создаст новые производства, благодаря чему появится порядка двух... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:12

2023-03-08T08:12

2023-03-08T08:12

новости подмосковья

общество

фрязино

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

исток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569873554_290:0:1970:945_1920x0_80_0_0_48d49b8177333038625306f701e7cd89.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Исток" в подмосковном Фрязино модернизирует действующие и создаст новые производства, благодаря чему появится порядка двух тысяч рабочих мест к 2031 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил НПП "Исток" им. Шокина во вторник, где пообщался с сотрудниками и вручил областные награды. "НПП "Исток" реализует масштабный проект по модернизации существующих и созданию новых производственных мощностей… В прошлом году было введено 2 новых корпуса площадью более 15 тысяч квадратных метров, создано порядка 600 новых рабочих мест. К 2031-му сюда смогут трудоустроиться еще около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на текущий момент в "Истоке" трудятся более 7 тысяч человек, в том числе ученые, инженеры, технологи и рабочие. На предприятии производят СВЧ-электронику для всех видов связи, радиолокации и навигации. Свыше 3,5 тысячи сотрудников "Истока" - женщины. Губернатор Подмосковья осмотрел ситуационный центр предприятия, добавили в пресс-службе. Там в онлайн-режиме контролируются все производственные процессы с помощью 80 экранов, расположенных на 5-метровой демонстрационной стене. "В этом году у предприятия есть еще один важный повод, чтобы с гордостью говорить об успехах и достижениях. 80 лет назад в поселке Фрязино был основан Электровакуумный институт с опытным заводом (НИИ-160) … сегодня в зоне боевых действий успешно используются СВЧ-приборы, произведенные или разработанные во Фрязине", - добавил Воробьёв.

https://ria.ru/20230216/lider-1852536595.html

https://ria.ru/20230123/tetra-1846673928.html

фрязино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, фрязино, московская область (подмосковье), андрей воробьев, исток