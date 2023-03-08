https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html

СМИ: финны страдают без российского бензина и возможности постричься

СМИ: финны страдают без российского бензина и возможности постричься - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: финны страдают без российского бензина и возможности постричься

Финляндия, закрыв границу с Россией, создала проблемы для жителей востока страны, говорится в статье портала Yle под названием "Страдания восточной границы". РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T04:56

2023-03-08T04:56

2023-03-08T15:52

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Финляндия, закрыв границу с Россией, создала проблемы для жителей востока страны, говорится в статье портала Yle под названием "Страдания восточной границы".Как отмечает автор материала, после обретения Финляндией независимости в 1918 году все связи с Россией оборвались, что тогда понравилось не всем — "как не нравится и сейчас". Сегодня двусторонние отношения, которые выстраивались десятилетиями, рухнули из-за закрытия границы. "Когда торговля Финляндии и России сошла на нет, жизнь в приграничных регионах Финляндии затихла", — говорится в статье.В 1918 году жители тогдашних приграничных районов протестовали против закрытия границы между странами, потому что это мешало их деловой жизни и свободе передвижения. "Сейчас многие жители Юго-Восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло", — пишет автор.Как отметила профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки, закрытие границы всегда имеет печальные последствия для местных жителей. При этом рассказы профессора о том, что происходило на восточной границе Финляндии сто лет назад, очень напоминают нынешние события, пишет Yle. "Торговля приостановилась, контакты с друзьями и родственниками были разорваны, культурное сотрудничество прекратилось", — добавляет автор.Как ранее заявили в российском МИД, двусторонние связи Москвы и Хельсинки разрушены финским руководством, которое следует заповедям западной антироссийской пропаганды. В ведомстве указали, что наработанные десятилетиями двусторонние связи, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html

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