Рейтинг@Mail.ru
Россия — страна победившего феминизма - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.03.2023 (обновлено: 08:51 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/feminizm-1856478844.html
Россия — страна победившего феминизма
Россия — страна победившего феминизма - РИА Новости, 08.03.2023
Россия — страна победившего феминизма
Феминизм в последнее время стал ругательным словом, и, честно говоря, в этом есть своя логика. С пресветлого Запада к нам просачиваются только агрессивные... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:00
2023-03-08T08:51
аналитика
россия
общество
трансгендер
лгбт-сообщество
мужчины
женщина
феминизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856461034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1043e831cc58276484db872e250e2a.jpg
Феминизм в последнее время стал ругательным словом, и, честно говоря, в этом есть своя логика. С пресветлого Запада к нам просачиваются только агрессивные гендерные штудии, которые и стилем изложения, и общим настроем все больше напоминают "Молот ведьм".Радикальный феминизм сегодня заражен патологической ненавистью к мужчинам. Впрочем, утешу мужчин: женщин радфемки ненавидят еще больше. Они, по сути, не любят все человечество.В ответ на это некоторые мужчины оскорбляются, огораживаются, сочиняют себе ментальное гетто, где царит фантастический патриархат, и так в нем живут годами. В страны, где царит патриархат реальный, они, кстати, не переезжают, и это очень мудро с их стороны.В общем, идет война полов, что отнюдь не способствует смягчению нравов, слиянию душ и решению демографической проблемы. Скорее даже наоборот.Между тем то, что нам продают за самый натуральный — made in the West — экологически чистый феминизм, на самом деле есть подделка, фейк. Эту имитацию феминизма практикуют чисто для разжигания межполовой розни. Никаких реальных проблем реальных женщин он решать и не думает.У нас в России такой фейковый феминизм расцвел еще в середине XIX века — и тут, как и всегда, мы были впереди планеты всей. Действительной проблемой женщин той эпохи было отсутствие возможности самостоятельного заработка. Об этом остро писал Достоевский. Сонечка Мармеладова вынуждена продать свою девственность и пойти в проститутки, потому что иначе ей (и ее малолетним сводным сестрам и брату) грозит голодная смерть.Если же работа и находилась, то заработок женщины уступал мужскому иногда в разы, а когда-то на порядок. Вот это была проблема. Однако богемные суфражистки того времени предпочитали дебатировать вопрос о "целовании рук" — тот же Достоевский их за это очень зло троллил.Ровно то же самое мы видим и сейчас. Реальные проблемы женщин вымываются из информационного поля. Там все какие-то трансгендеры, которых в богоспасаемой России никто и в глаза-то не видал, там какие-то сложные извивы полиамории и чайлдфри.Настоящий, не имитационный феминизм — который де-факто существовал в Советском Союзе — должен заниматься насущными вещами. Приведу пример. С одной стороны, у нас есть такое уникальное (по мировым меркам) социальное завоевание, как оплачиваемый декретный отпуск. С другой стороны, эта система хорошо работает на бюджетных предприятиях. В частных фирмах — даже больших — все гораздо сложнее. А если женщина работает как фрилансер или на какое-нибудь ИП, которое реально еле сводит концы с концами, то ей этих декретных, скорее всего, вообще никогда не видать.Значит, стоит, наверное, добиваться того, чтобы право на декретный отпуск и выплаты имела каждая женщина независимо от того, где она работает. Если она фрилансит или трудится на небогатого частника, возможно, эти выплаты должно обеспечивать государство.Давно назрел и перезрел вопрос о том, чтобы мать троих и больше детей получала достойную зарплату. А если детьми занимается отец — да-да, бывает и такое — чтобы зарплату получал он. И это должно быть не унизительно маленькое социальное пособие, а достойные деньги, которые давали бы семье не только материальное подспорье, но и статус.Это только те вопросы, которые приходят в голову навскидку. И все это на самом деле феминизм. Да-да, это не про агрессивно эротические фантазии, а про то, как совместить работу и беременность, учебу и воспитание детей, творческую и профессиональную реализацию и мир в семье. Все это трудно, интересно, все это происходит в реальном мире и приносит женщинам радость борьбы, созидания и успеха.Реальный феминизм повышает статус женщин, одновременно поднимая и статус мужчин. Пытаясь уравнять нас в правах и возможностях — а это пока далеко не решенный вопрос, — он напоминает, что мы, в сущности, гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется. У нас похожие страхи, похожие мечты, нам не из-за чего воевать. Все мы люди, все "человеки". А если природа и создала между нами небольшие различия, то исключительно для нашего счастья. С праздником 8 Марта!
https://ria.ru/20230205/feminitivy-1849815053.html
https://ria.ru/20230227/chayldfri-1854649228.html
https://ria.ru/20230306/mashinist-1856033415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856461034_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_875cf81461a623c576e47623ab848e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, общество, трансгендер, лгбт-сообщество, мужчины, женщина, феминизм, 8 марта, празднование 8 марта, международный женский день
Аналитика, Россия, Общество, трансгендер, ЛГБТ-сообщество, мужчины, Женщина, Феминизм, 8 марта, Празднование 8 марта, Международный женский день

Россия — страна победившего феминизма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолодые люди на одной из улиц
Молодые люди на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Феминизм в последнее время стал ругательным словом, и, честно говоря, в этом есть своя логика. С пресветлого Запада к нам просачиваются только агрессивные гендерные штудии, которые и стилем изложения, и общим настроем все больше напоминают "Молот ведьм".
Радикальный феминизм сегодня заражен патологической ненавистью к мужчинам. Впрочем, утешу мужчин: женщин радфемки ненавидят еще больше. Они, по сути, не любят все человечество.
В ответ на это некоторые мужчины оскорбляются, огораживаются, сочиняют себе ментальное гетто, где царит фантастический патриархат, и так в нем живут годами. В страны, где царит патриархат реальный, они, кстати, не переезжают, и это очень мудро с их стороны.
В общем, идет война полов, что отнюдь не способствует смягчению нравов, слиянию душ и решению демографической проблемы. Скорее даже наоборот.
Прохожие на улице - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование
5 февраля, 08:25
Между тем то, что нам продают за самый натуральный — made in the West — экологически чистый феминизм, на самом деле есть подделка, фейк. Эту имитацию феминизма практикуют чисто для разжигания межполовой розни. Никаких реальных проблем реальных женщин он решать и не думает.
У нас в России такой фейковый феминизм расцвел еще в середине XIX века — и тут, как и всегда, мы были впереди планеты всей. Действительной проблемой женщин той эпохи было отсутствие возможности самостоятельного заработка. Об этом остро писал Достоевский. Сонечка Мармеладова вынуждена продать свою девственность и пойти в проститутки, потому что иначе ей (и ее малолетним сводным сестрам и брату) грозит голодная смерть.
Если же работа и находилась, то заработок женщины уступал мужскому иногда в разы, а когда-то на порядок. Вот это была проблема. Однако богемные суфражистки того времени предпочитали дебатировать вопрос о "целовании рук" — тот же Достоевский их за это очень зло троллил.
Ровно то же самое мы видим и сейчас. Реальные проблемы женщин вымываются из информационного поля. Там все какие-то трансгендеры, которых в богоспасаемой России никто и в глаза-то не видал, там какие-то сложные извивы полиамории и чайлдфри.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
27 февраля, 16:52
Настоящий, не имитационный феминизм — который де-факто существовал в Советском Союзе — должен заниматься насущными вещами. Приведу пример. С одной стороны, у нас есть такое уникальное (по мировым меркам) социальное завоевание, как оплачиваемый декретный отпуск. С другой стороны, эта система хорошо работает на бюджетных предприятиях. В частных фирмах — даже больших — все гораздо сложнее. А если женщина работает как фрилансер или на какое-нибудь ИП, которое реально еле сводит концы с концами, то ей этих декретных, скорее всего, вообще никогда не видать.
Значит, стоит, наверное, добиваться того, чтобы право на декретный отпуск и выплаты имела каждая женщина независимо от того, где она работает. Если она фрилансит или трудится на небогатого частника, возможно, эти выплаты должно обеспечивать государство.
Давно назрел и перезрел вопрос о том, чтобы мать троих и больше детей получала достойную зарплату. А если детьми занимается отец — да-да, бывает и такое — чтобы зарплату получал он. И это должно быть не унизительно маленькое социальное пособие, а достойные деньги, которые давали бы семье не только материальное подспорье, но и статус.
Это только те вопросы, которые приходят в голову навскидку. И все это на самом деле феминизм. Да-да, это не про агрессивно эротические фантазии, а про то, как совместить работу и беременность, учебу и воспитание детей, творческую и профессиональную реализацию и мир в семье. Все это трудно, интересно, все это происходит в реальном мире и приносит женщинам радость борьбы, созидания и успеха.
Машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Выходит в рейс первая в России машинистка поезда дальнего следования
6 марта, 00:38
Реальный феминизм повышает статус женщин, одновременно поднимая и статус мужчин. Пытаясь уравнять нас в правах и возможностях — а это пока далеко не решенный вопрос, — он напоминает, что мы, в сущности, гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется. У нас похожие страхи, похожие мечты, нам не из-за чего воевать. Все мы люди, все "человеки". А если природа и создала между нами небольшие различия, то исключительно для нашего счастья. С праздником 8 Марта!
 
АналитикаРоссияОбществотрансгендерЛГБТ-сообществомужчиныЖенщинаФеминизм8 мартаПразднование 8 мартаМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала