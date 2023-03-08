https://ria.ru/20230308/diskriminatsiya-1856522382.html
Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин
Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин - РИА Новости, 08.03.2023
Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин
Треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере как при приеме на работу, так и при продвижении по карьерой лестнице, показало РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T03:13
2023-03-08T03:13
2023-03-08T03:13
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере как при приеме на работу, так и при продвижении по карьерой лестнице, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Исследование показало, что чаще всего о таких фактах рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие. Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что раньше подобной дискриминации женщин было много, отмечается в исследовании. Однако за последний год таких случаев стало меньше. Причем среди опрошенных представителей высшей руководящей категории работников доля таких респондентов наиболее высока – 29%. "То есть, дискриминационные факторы за последний год наиболее заметно снизились именно в топ-менеджерском составе", - отмечается в исследовании. Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.
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общество
Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин
Опрос: треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере как при приеме на работу, так и при продвижении по карьерой лестнице, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
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"Одной из ключевых тем исследования был вопрос о дискриминации при приёме на работу, повышении статуса или зарплаты женщин. В 36% случаев опрошенные заявили, что в их профессиональной сфере женщины подвергались дискриминации: их могли реже принимать на работу, реже повышать им зарплату или продвигать по карьерной лестнице", - говорится в сообщении.
Исследование показало, что чаще всего о таких фактах рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие.
Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что раньше подобной дискриминации женщин было много, отмечается в исследовании. Однако за последний год таких случаев стало меньше. Причем среди опрошенных представителей высшей руководящей категории работников доля таких респондентов наиболее высока – 29%.
"То есть, дискриминационные факторы за последний год наиболее заметно снизились именно в топ-менеджерском составе", - отмечается в исследовании.
Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.
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