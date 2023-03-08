https://ria.ru/20230308/diskriminatsiya-1856522382.html

Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин

Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин - РИА Новости, 08.03.2023

Треть опрошенных россиян заявили о профессиональной дискриминации женщин

Треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере как при приеме на работу, так и при продвижении по карьерой лестнице, показало РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T03:13

2023-03-08T03:13

2023-03-08T03:13

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Треть россиян знают о случаях дискриминации женщин в своей профессиональной сфере как при приеме на работу, так и при продвижении по карьерой лестнице, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Исследование показало, что чаще всего о таких фактах рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие. Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что раньше подобной дискриминации женщин было много, отмечается в исследовании. Однако за последний год таких случаев стало меньше. Причем среди опрошенных представителей высшей руководящей категории работников доля таких респондентов наиболее высока – 29%. "То есть, дискриминационные факторы за последний год наиболее заметно снизились именно в топ-менеджерском составе", - отмечается в исследовании. Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.

https://ria.ru/20230307/uspekh-1856281212.html

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общество