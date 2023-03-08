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В России за сутки госпитализировали 1636 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2023
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11:04 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/covid-19-1856553264.html
В России за сутки госпитализировали 1636 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1636 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1636 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 1636 человек с COVID-19, на 9,2% меньше, чем накануне, выздоровели 16 437 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:04
2023-03-08T11:04
общество
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1636 человек с COVID-19, на 9,2% меньше, чем накануне, выздоровели 16 437 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 8 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%... Выздоровели за сутки 16 437 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 7 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 35 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация не изменилась в 8 субъектах страны.Всего в России за сутки выявили более 12,3 тысячи случаев COVID-19, умерли 45 человек, сообщили журналистам."Выявлено 12 320 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856095597.html
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общество, распространение коронавируса, россия, коронавирус covid-19
Общество, Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1636 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 12 320 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1636 человек с COVID-19, на 9,2% меньше, чем накануне, выздоровели 16 437 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%... Выздоровели за сутки 16 437 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 7 марта", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 35 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация не изменилась в 8 субъектах страны.

Всего в России за сутки выявили более 12,3 тысячи случаев COVID-19, умерли 45 человек, сообщили журналистам.
"Выявлено 12 320 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
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