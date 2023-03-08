В России за сутки госпитализировали 1636 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 12 320 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1636 человек с COVID-19, на 9,2% меньше, чем накануне, выздоровели 16 437 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%... Выздоровели за сутки 16 437 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 7 марта", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 35 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация не изменилась в 8 субъектах страны.
Всего в России за сутки выявили более 12,3 тысячи случаев COVID-19, умерли 45 человек, сообщили журналистам.
Всего в России за сутки выявили более 12,3 тысячи случаев COVID-19, умерли 45 человек, сообщили журналистам.
"Выявлено 12 320 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.