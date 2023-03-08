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Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота - РИА Новости, 08.03.2023
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15:57 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/chekaliny-1856593773.html
Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота
Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота - РИА Новости, 08.03.2023
Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота
Муж блогера Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, Артем Чекалин раскрыл подробности обыска в их доме и объяснил, откуда у семьи оказались восемь... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:57
2023-03-08T15:57
общество
происшествия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Муж блогера Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, Артем Чекалин раскрыл подробности обыска в их доме и объяснил, откуда у семьи оказались восемь килограммов золота и десять загранпаспортов.Как Чекалин рассказал подписчикам в соцсетях, большое количество документов объясняется тем, что в семье блогеров пять человек, каждый из которых имеет по два загранпаспорта."Про восемь килограмм золота. Это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото, оттуда взялось золото", — заявил Чекалин.Столичный главк Следственного комитета сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и других своих родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230307/blogery-1856290833.html
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общество, происшествия, россия, москва
Общество, Происшествия, Россия, Москва
Муж блогера Лерчек раскрыл, откуда у Чекалиных восемь килограммов золота

Муж Лерчек объяснил наличие у супругов восьми килограммов золота и десяти паспортов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Муж блогера Валерии Чекалиной, известной в соцсетях как Лерчек, Артем Чекалин раскрыл подробности обыска в их доме и объяснил, откуда у семьи оказались восемь килограммов золота и десять загранпаспортов.
Как Чекалин рассказал подписчикам в соцсетях, большое количество документов объясняется тем, что в семье блогеров пять человек, каждый из которых имеет по два загранпаспорта.
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"Про восемь килограмм золота. Это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото, оттуда взялось золото", — заявил Чекалин.
Столичный главк Следственного комитета сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и других своих родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей.
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