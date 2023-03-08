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В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023
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22:17 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/ballonchik-1856640557.html
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина
Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T22:17
2023-03-08T22:17
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Сегодня, 8 марта, в 19.47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Липецкая улица, дом 14, корпус 1... По предварительной информации, произошел хлопок аэрозольного баллончика бытовой химии", - говорится в сообщении. Как уточняется, признаков возгорания не обнаружено, аварийно-спасательные работы не проводились. Пострадал один человек, его направили в медучреждение.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина

На юге Москвы при взрыве аэрозольного баллончика бытовой химии пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Сегодня, 8 марта, в 19.47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Липецкая улица, дом 14, корпус 1... По предварительной информации, произошел хлопок аэрозольного баллончика бытовой химии", - говорится в сообщении.
Как уточняется, признаков возгорания не обнаружено, аварийно-спасательные работы не проводились.
Пострадал один человек, его направили в медучреждение.
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