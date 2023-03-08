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В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина
Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T22:17
2023-03-08T22:17
2023-03-08T22:17
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Сегодня, 8 марта, в 19.47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Липецкая улица, дом 14, корпус 1... По предварительной информации, произошел хлопок аэрозольного баллончика бытовой химии", - говорится в сообщении. Как уточняется, признаков возгорания не обнаружено, аварийно-спасательные работы не проводились. Пострадал один человек, его направили в медучреждение.
https://ria.ru/20230220/delo-1853148154.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина
На юге Москвы при взрыве аэрозольного баллончика бытовой химии пострадал мужчина