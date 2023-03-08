https://ria.ru/20230308/ballonchik-1856640557.html

В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина

В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023

В Москве при взрыве аэрозольного баллончика пострадал мужчина

Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:17

2023-03-08T22:17

2023-03-08T22:17

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал на Липецкой улице в Москве, предварительно, от хлопка аэрозольного баллончика, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Сегодня, 8 марта, в 19.47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Липецкая улица, дом 14, корпус 1... По предварительной информации, произошел хлопок аэрозольного баллончика бытовой химии", - говорится в сообщении. Как уточняется, признаков возгорания не обнаружено, аварийно-спасательные работы не проводились. Пострадал один человек, его направили в медучреждение.

https://ria.ru/20230220/delo-1853148154.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)