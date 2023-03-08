https://ria.ru/20230308/balitskiy-1856632895.html

Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом

Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом - РИА Новости, 08.03.2023

Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:03

2023-03-08T21:03

2023-03-08T21:15

евгений балицкий

владимир путин

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Докладывая о военной обстановке в области, акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он также отметил, что обсуждались вопросы улучшения боеспособности добровольческого батальона имени Судоплатова.На встрече с президентом, отметил Балицкий, затрагивались также вопросы развития инфраструктуры, образования и сельскохозяйственной отрасли.

https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений балицкий, владимир путин, запорожская область