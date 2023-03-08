https://ria.ru/20230308/balitskiy-1856632895.html
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом - РИА Новости, 08.03.2023
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:03
2023-03-08T21:03
2023-03-08T21:15
евгений балицкий
владимир путин
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Докладывая о военной обстановке в области, акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он также отметил, что обсуждались вопросы улучшения боеспособности добровольческого батальона имени Судоплатова.На встрече с президентом, отметил Балицкий, затрагивались также вопросы развития инфраструктуры, образования и сельскохозяйственной отрасли.
https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, владимир путин, запорожская область
Евгений Балицкий, Владимир Путин, Запорожская область
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом
Балицкий в докладе Путину акцентировал внимание на усилении ПВО для защиты важных объектов