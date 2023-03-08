Рейтинг@Mail.ru
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 08.03.2023 (обновлено: 21:15 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/balitskiy-1856632895.html
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом - РИА Новости, 08.03.2023
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:03
2023-03-08T21:15
евгений балицкий
владимир путин
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_0:97:2816:1681_1920x0_80_0_0_9dc0939e9455b9ccf725e1dbbc6a3cbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Докладывая о военной обстановке в области, акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он также отметил, что обсуждались вопросы улучшения боеспособности добровольческого батальона имени Судоплатова.На встрече с президентом, отметил Балицкий, затрагивались также вопросы развития инфраструктуры, образования и сельскохозяйственной отрасли.
https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_447877ceb5cd8eca5b2b545504baa8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, владимир путин, запорожская область
Евгений Балицкий, Владимир Путин, Запорожская область
Глава Запорожской области рассказал о встрече с президентом

Балицкий в докладе Путину акцентировал внимание на усилении ПВО для защиты важных объектов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в докладе президенту России Владимиру Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона.
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Докладывая о военной обстановке в области, акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты стратегически важных объектов региона", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что обсуждались вопросы улучшения боеспособности добровольческого батальона имени Судоплатова.
На встрече с президентом, отметил Балицкий, затрагивались также вопросы развития инфраструктуры, образования и сельскохозяйственной отрасли.
Одесса - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
6 марта, 11:25
 
Евгений БалицкийВладимир ПутинЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала