https://ria.ru/20230308/artilleristy-1856542943.html

Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном

Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 08.03.2023

Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:52

2023-03-08T09:52

2023-03-08T13:07

специальная военная операция на украине

херсон

турция

вооруженные силы украины

украина

донбасс

владимир путин

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также ночью, по его словам, в районе населенного пункта Белозерка удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом. Украинские войска при этом потеряли шесть человек, еще один получил ранения.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

турция

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

херсон, турция, вооруженные силы украины, украина, донбасс, владимир путин