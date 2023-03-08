Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу Д-30 под Херсоном
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в районе Ольговки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили десять единиц автомобильной техники, в том числе турецкие бронемашины Kirpi, ликвидированы восемь военных ВСУ, 12 ранены", — сказал собеседник агентства.
Также ночью, по его словам, в районе населенного пункта Белозерка удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом. Украинские войска при этом потеряли шесть человек, еще один получил ранения.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.