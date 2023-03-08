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Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 08.03.2023 (обновлено: 13:07 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/artilleristy-1856542943.html
Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 08.03.2023
Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:52
2023-03-08T13:07
специальная военная операция на украине
херсон
турция
вооруженные силы украины
украина
донбасс
владимир путин
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также ночью, по его словам, в районе населенного пункта Белозерка удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом. Украинские войска при этом потеряли шесть человек, еще один получил ранения.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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херсон, турция, вооруженные силы украины, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Турция, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Владимир Путин
Артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские бронемашины и гаубицу Д-30 под Херсоном

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в районе Ольговки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили десять единиц автомобильной техники, в том числе турецкие бронемашины Kirpi, ликвидированы восемь военных ВСУ, 12 ранены", — сказал собеседник агентства.

Также ночью, по его словам, в районе населенного пункта Белозерка удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом. Украинские войска при этом потеряли шесть человек, еще один получил ранения.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонТурцияВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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