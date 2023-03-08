https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856535561.html

Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска

Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска - РИА Новости, 08.03.2023

Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:57

2023-03-08T08:57

2023-03-08T12:56

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

киев

евгений пригожин

ян гагин

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике. Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией. В свою очередь, распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

россия

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Дарья Буймова

артемовск, донецкая народная республика, киев, евгений пригожин, ян гагин, россия