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Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 08.03.2023 (обновлено: 12:56 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856535561.html
Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска
Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска - РИА Новости, 08.03.2023
Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:57
2023-03-08T12:56
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
киев
евгений пригожин
ян гагин
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике. Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией. В свою очередь, распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, донецкая народная республика, киев, евгений пригожин, ян гагин, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Россия
Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска

Пригожин сообщил о переходе под контроль российских сил восточной части Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец "Группы Вагнера" в Артемовске в ДНР
Боец Группы Вагнера в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости
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Боец "Группы Вагнера" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике.
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"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска. Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — приводит его заявление пресс-служба.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией. В свою очередь, распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевЕвгений ПригожинЯн ГагинРоссия
 
 
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