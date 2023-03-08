Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска
Пригожин сообщил о переходе под контроль российских сил восточной части Артемовска
Боец "Группы Вагнера" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о российском контроле над всей восточной частью Артемовска в Донецкой Народной Республике.
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"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска. Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — приводит его заявление пресс-служба.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По словам представителя региона, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом асфальтированные дороги, ведущие в город, разбиты и контролируются российской артиллерией. В свою очередь, распутица не дает противнику перемещать подкрепление по проселочным дорогам.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.