https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856470349.html

В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского

В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского - РИА Новости, 07.03.2023

В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского

Актерская работа президента Украины Владимира Зеленского нужна военно-промышленному комплексу западных стран для обогащения, написал в Twitter американский... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:12

2023-03-07T18:12

2023-03-07T19:31

украина

восточная европа

владимир зеленский

сша

в мире

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_54330006c412cd90363066edbbca9f7b.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Актерская работа президента Украины Владимира Зеленского нужна военно-промышленному комплексу западных стран для обогащения, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.Правозащитник отмечал, что Запад поддерживает Киев и подталкивает к продолжению конфликта, чтобы американские и британские нефтяные компании получали рекордную прибыль из непростой международной обстановки.

https://ria.ru/20230307/reshenie-1856431396.html

украина

восточная европа

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, восточная европа, владимир зеленский, сша, в мире, вашингтон (штат)