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В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского - РИА Новости, 07.03.2023
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18:12 07.03.2023 (обновлено: 19:31 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856470349.html
В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского
В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского - РИА Новости, 07.03.2023
В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского
Актерская работа президента Украины Владимира Зеленского нужна военно-промышленному комплексу западных стран для обогащения, написал в Twitter американский... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:12
2023-03-07T19:31
украина
восточная европа
владимир зеленский
сша
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Актерская работа президента Украины Владимира Зеленского нужна военно-промышленному комплексу западных стран для обогащения, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.Правозащитник отмечал, что Запад поддерживает Киев и подталкивает к продолжению конфликта, чтобы американские и британские нефтяные компании получали рекордную прибыль из непростой международной обстановки.
https://ria.ru/20230307/reshenie-1856431396.html
украина
восточная европа
сша
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украина, восточная европа, владимир зеленский, сша, в мире, вашингтон (штат)
Украина, Восточная Европа, Владимир Зеленский, США, В мире, Вашингтон (штат)
В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского

Правозащитник Барака: актерская работа Зеленского нужна западному ВПК для кражи миллиардов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Актерская работа президента Украины Владимира Зеленского нужна военно-промышленному комплексу западных стран для обогащения, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.
«

"Если информация и анализ по Украине ограничиваются пропагандой, замаскированной под новости из (западной. — Прим. ред.) корпоративной прессы, становится понятно, как Зеленскому удается провернуть свою величайшую актерскую работу, а военно-промышленному комплексу — украсть миллиарды", — отметил он.

Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.
Правозащитник отмечал, что Запад поддерживает Киев и подталкивает к продолжению конфликта, чтобы американские и британские нефтяные компании получали рекордную прибыль из непростой международной обстановки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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