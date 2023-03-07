https://ria.ru/20230307/zaluzhnyy-1856509252.html

Главком ВСУ встретился с военным руководством США, Британии и Польши

Главком ВСУ встретился с военным руководством США, Британии и Польши - РИА Новости, 07.03.2023

Главком ВСУ встретился с военным руководством США, Британии и Польши

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, начальником... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T22:41

2023-03-07T22:41

2023-03-07T22:42

россия

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валерий залужный

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сша

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, начальником генерального штаба Войcка польского Раймундом Анджейчаком и главой генштаба Великобритании адмиралом Тони Радакином. "Сегодня провел очень важную для Украины встречу. Был рад видеть своих друзей-коллег: верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующего вооруженных сил США в Европе генерала сухопутных войск вооруженных сил США Кристофера Каволи; начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака", - говорится в сообщении в телеграм-канале Залужного. Залужный заявил, что проинформировал их о ситуации на фронте, в том числе в районе Артемовска. Также он написал, что обсуждал военные поставки Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856499002.html

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