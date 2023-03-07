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Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html
Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС
Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.03.2023
Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал делегации иностранных общественных деятелей, что на территории Запорожской атомной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:51
2023-03-07T14:51
специальная военная операция на украине
россия
войска рхбз
вооруженные силы рф
в мире
украина
росэнергоатом
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 7 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал делегации иностранных общественных деятелей, что на территории Запорожской атомной электростанции находится только техника подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), она не имеет военного предназначения. Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции. "Да, эта техника имеет военный вид, но она является техникой защиты. Это, по сути дела, защита гражданского населения и не сопряжена с наступательными историями. Да, там новейшее оборудование, благодаря которому мы можем перманентно отслеживать любые изменения в радиационном фоне. Есть такие войска в ВС РФ, они называются войсками РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты – ред.). И они здесь тоже находятся. И специальная, не наступательная техника осуществляет мониторинг, и в случае инцидента способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков. А как по-другому? Это объекты повышенной опасности и в условиях обстрела мы не можем себе позволить такую роскошь - не иметь здесь ничего", - сказал Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856392457.html
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россия, войска рхбз, вооруженные силы рф, в мире, украина, росэнергоатом, магатэ, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Росэнергоатом, МАГАТЭ, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС

Карчаа: на территории Запорожской АЭС находится только техника подразделений РХБЗ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 7 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал делегации иностранных общественных деятелей, что на территории Запорожской атомной электростанции находится только техника подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), она не имеет военного предназначения.
Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа
Вчера, 14:20
"Да, эта техника имеет военный вид, но она является техникой защиты. Это, по сути дела, защита гражданского населения и не сопряжена с наступательными историями. Да, там новейшее оборудование, благодаря которому мы можем перманентно отслеживать любые изменения в радиационном фоне. Есть такие войска в ВС РФ, они называются войсками РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты – ред.). И они здесь тоже находятся. И специальная, не наступательная техника осуществляет мониторинг, и в случае инцидента способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков. А как по-другому? Это объекты повышенной опасности и в условиях обстрела мы не можем себе позволить такую роскошь - не иметь здесь ничего", - сказал Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска РХБЗВооруженные силы РФВ миреУкраинаРосэнергоатомМАГАТЭЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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