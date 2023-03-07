https://ria.ru/20230307/zaderzhanie-1856473861.html

СМИ показали кадры задержания подозреваемого в диверсии против А-50

СМИ показали кадры задержания подозреваемого в диверсии против А-50 - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ показали кадры задержания подозреваемого в диверсии против А-50

Белорусское телевидение показало задержание пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:23

2023-03-07T18:23

2023-03-07T19:04

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МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Белорусское телевидение показало задержание пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском."Кадры задержания террориста СБУ, который пытался совершить теракт в Мачулищах! Белорусские спецслужбы отработали филигранно!" — говорится в подписи к ролику, опубликованному в Telegram-канале ATN_NEWS.Также СМИ показали видео с диверсантом, который признался, что пытался подорвать самолет с помощью дронов.Задержанный заявил, что сотрудничал со Службой безопасности Украины и проехал по российскому паспорту в Россию, а оттуда проник в Белоруссию.Сегодня президент республики Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", причастных к попытке диверсии в отношении А-50 в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Он уточнил, что нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.Лукашенко также назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, белорусский лидер выразил уверенность, что такие операции не проводятся без согласования с руководством. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал случившееся атакой "местных партизан".Белорусская оппозиция заявляла, что российский А-50 получил повреждения во время атаки дронами под Минском. Позже государственное телевидение опубликовало видео с этим самолетом на поле аэродрома и его полетом во время боевого дежурства. На распространенных кадрах видимых повреждений борт не имеет.

https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856371267.html

https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, а-50, александр лукашенко, украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, служба безопасности украины