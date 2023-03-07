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Лукашенко поручил "зачистить" тех, кто вынашивает террористические планы

Лукашенко поручил "зачистить" тех, кто вынашивает террористические планы - РИА Новости, 07.03.2023

Лукашенко поручил "зачистить" тех, кто вынашивает террористические планы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил "по всей стране провести жесточайшую зачистку" тех, кто вынашивает террористические планы. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:02

2023-03-07T14:02

2023-03-07T15:23

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил "по всей стране провести жесточайшую зачистку" тех, кто вынашивает террористические планы.Сегодня Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в конце февраля в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт, и что белорусская оппозиция помогала задержанному диверсанту скрываться в стране."Я распорядился несколько дней назад, еще до этой операции (по поимке диверсанта – ред.), по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они (противники власти – ред.) спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут… Мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант - если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.По его словам, оппозиционеры с момента массовых протестов после выборов в 2020 году "так ничего и не поняли"."Они не поняли, что мы к ним по-человечески: если вы одумались – возвращайтесь (из-за границы – ред.). И это не отменяет ничего. Есть там одуревшие, одурманенные, пусть возвращаются. Заявления уже поступают. Но те, кто совершал, а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов, - мы их найдем", - заявил глава государства.Лукашенко поручил правоохранительным органам рассказать в СМИ обо всех подробностях подготовки диверсии против самолета и роли оппозиции в этом."Покажите это все в деталях, покажите мерзких этих, которые сидят в Польше и Украине, которые за коврижку готовы уничтожать. Не предавать Родину, а уничтожать наших людей", - сказал президент.По его словам, ситуацию нужно "в динамике показать". "Как они (оппозиционные структуры за рубежом – ред.) кричали, что "все, уже те, кто совершил в Мачулищах теракт, они уже за границей". Этим самым они в нас подтолкнули веру в то, что они здесь. Если бы были за границей, они бы их показали. Тогда я силовикам сказал: "Смотрите, он здесь!". Они просто прокололись... И мы активно начали поиски здесь", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825604926.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856161253.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html

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