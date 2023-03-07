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Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 07.03.2023
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14:21 07.03.2023
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Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 07.03.2023
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:21
2023-03-07T14:21
грипп
орви
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В, уточнили в пресс-службе. Активность эпидпроцесса по COVID-19 пока сохраняется, показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос почти на 8%, отметили в ведомстве. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон", добавили в Роспотребнадзоре.
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грипп, орви, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Грипп, ОРВИ, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ постепенно стабилизируется

© Фото : Unsplash / Kristine WookГрадусник, стетоскоп и лекарственные препараты
Градусник, стетоскоп и лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Unsplash / Kristine Wook
Градусник, стетоскоп и лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"В части заболеваемости гриппом и ОРВИ была отмечена постепенная стабилизация ситуации. Показатель заболеваемости за 9-ю неделю снизился на 14% по сравнению с 7-й, предпраздничной неделей. Общее количество заболевших превысило 900 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В, уточнили в пресс-службе.
Активность эпидпроцесса по COVID-19 пока сохраняется, показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос почти на 8%, отметили в ведомстве. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон", добавили в Роспотребнадзоре.
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ГриппОРВИОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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