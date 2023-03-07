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Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 07.03.2023
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:21
2023-03-07T14:21
2023-03-07T14:21
грипп
орви
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В, уточнили в пресс-службе. Активность эпидпроцесса по COVID-19 пока сохраняется, показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос почти на 8%, отметили в ведомстве. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон", добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230302/veroyatnost-1855482068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грипп, орви, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Грипп, ОРВИ, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ постепенно стабилизируется