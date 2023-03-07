https://ria.ru/20230307/zabolevaemost-1856392592.html

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 07.03.2023

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:21

2023-03-07T14:21

2023-03-07T14:21

грипп

орви

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839282073_0:212:2730:1748_1920x0_80_0_0_987e47e1dd533701df41f0a346d489dc.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России постепенно стабилизируется, активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В, уточнили в пресс-службе. Активность эпидпроцесса по COVID-19 пока сохраняется, показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос почти на 8%, отметили в ведомстве. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон", добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230302/veroyatnost-1855482068.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

грипп, орви, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)